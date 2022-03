Jimmy Giménez-Arnau deja claro que no tiene interés en su hija, a la que no ve desde hace más de 30 años

Este sábado 19 de marzo, Telecinco emitió una nueva entrega de Mi casa es la tuya. El programa estuvo protagonizado por Jimmy Giménez Arnau, que ofreció una de sus entrevistas más íntimas hasta la fecha. En especial, desglosó su vida sentimental y su complicada situación familiar.

El periodista no tiene relación prácticamente con nadie de su familia, pero especialmente llamativo es el caso de Leticia Leticia Giménez-Arnau y Martínez-Bordiú, la hija que el comunicador tuvo con María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, más conocida como Merry, la que dicen que fue la nieta favorita de Francisco Franco.

La boda con Merry, en el Plazo de Meirás, fue "una pasada en cuanto a estupefacientes", según Jimmy, pero la cosa tardó más bien poco en torcerse. La pareja se divorció pocos años después, y Jimmy perdió el contacto con la niña. La versión del periodista ilustró que la propia Merry alejó a su hija de él y que lo hizo como venganza, pues fue él quien decidió romper la relación.

"Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo. En la actualidad, no sé donde vive ni me importa. Espero que le vaya bien y chao, no tengo nada más que comentar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", recogió, con amargura.

Así, son ya tres décadas las que lleva el colaborador, de 77 años, sin saber nada sobre su única hija. Aunque reconoció que la mayoría de compañeras le recomendaban que recuperara la relación, algo en lo que insistió el propio Bertín Osborne, Jiménez Arnau dejó claro que no tenía sentido ya. "No voy a andar mendigando cariño", concluyó.