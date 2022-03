Ana María Aldón habla de su situación con Ortega Cano: "He pasado años en depresión y no quiero volver a eso"

Ana María Aldón está atravesando un momento muy complicado personal y sentimentalmente después de haberse abierto en canal y haber declarado en Viva la vida que esperaba que ya fuera su momento en su relación con José Ortega Cano.

Las palabras de la colaboradora han supuesto un gran revuelo mediático, con rumores orientados hacia una posible separación de la pareja y críticas de Rocío Flores y Gloria Camila hacia ella.

"Estoy, que no es poco", ha declarado este sábado en Viva la vida, aunque ha asegurado que la situación con su marido ha mejorado porque esta semana pasada ella y su marido ya han hablado. Además, ha negado que sus palabras fueran un ultimátum, sino una llamada de atención y que no va a divorciarse.

Ortega Cano ha manifestado el amor que tiene por su mujer ante las cámaras diciendo que estaba "enamorado hasta las trancas", frase que ha servido a Ana María Aldón para rebajar la tensión.

"Yo he pasado muchos años en depresión, con psiquiatras, y no quiero volver a eso, había que poner una solución para no volver a donde estaba", ha explicado a Emma García.

El entorno más cercano de Ortega Cano ha asegurado a Antonio Rossi que Ana María Aldón le controla las llamadas con algunos familiares y le aleja de ellos. Ella ha querido desmentir por completo esa información, asegurando que es un miembro de la familia quien lo está difundiendo. "Espero y necesito la defensa de mi marido, porque eso solo lo puede decir él", ha manifestado. "Estoy cansada".

"Yo no permitiría a nadie de mi familia que dijera ni una cuarta parte de lo que dicen de mí", ha declarado, asegurando que no se refería ni a Rocío Flores ni a Gloria Camila. "El lío viene más por fuera (que dentro de la relación)".

"Hay tristeza, hemos pasado una racha muy mala y hay que resurgir", expresa. "Vamos a intentar ponerle solución a las cosas. Estoy segura que me entiende, no hace falta que me lo diga, lo que me hace falta es que me lo haga sentir, que soy imprescindible en su vida".

"Lo hemos hablado muchas veces en casa y tenía la necesidad de decirlo", ha asegurado. "Es una buena respuesta (la que le ha dado en privado), no esperaba otra, por lo menos eso, que hubiese ganas de tirar para adelante. Me ha vuelto a mirar, va todo en su orden, pero tampoco estoy diciendo que es todo maravilloso y todo es magia", ha reconocido.