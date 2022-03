El tenso reencuentro de Rosa Benito y Amador Mohedano tras la insinuación de que podría estar enamorada de nuevo

Rosa Benito y Amador Mohedano se han vuelto a ver las caras delante de las cámaras de televisión después de su mediático divorcio y que esta semana ella haya sembrado la duda sobre si está de nuevo enamorada.

Este viernes ha sido cuando la expareja se ha reencontrado de manera pública minutos antes de que él se sentara en Viernes Deluxe para realizar su entrevista y ella abandonara el plató de Ya son las ocho.

Rosa Benito y Amador Mohedano se divorciaron hace ya casi nueve años después de una gran crisis sentimental por los constantes rumores de infidelidad que asolaban a la pareja.

Sin embargo, el encuentro, que ha sido denominado como "frío" por parte del propio Amador Mohedano, no ha sido el esperado por los colaboradores, ya que ni siquiera se han saludado.

Un reportero de Viernes Deluxe se percataba de que Rosa Benito salía de Mediaset y decidió hacerle una serie de preguntas cuando de repente apareció su exmarido que iba de camino al plató.

Pese a la insistencia del periodista en que allí se encontraba Amador, Rosa Benito decidió continuar su camino sin girar la cabeza para mirarle a los ojos ni hacerle ningún gesto cómplice o saludarle.

"La verdad es que no me lo esperaba", ha manifestado. "Si no quiere hablar conmigo porque hay una cámara delante o lo que sea, pues bueno, pero por lo menos... "Suerte'".

Aunque ella negaba que hubieran hablado al enterarse de que iba a realizar esta entrevista, él confesó que le llamó hace 10 días para decirle que no hablara de ella. "Como ella no quiere saber nada de La fábrica de la tele (la productora) le habrá molestado que yo esté aquí hoy", ha concluido.