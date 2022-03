Amador Mohedano sobre el pasado de Rocío Carrasco: "Ha estado anulada porque ha querido"

Amador Mohedano ha arremetido este viernes en su entrevista en el Deluxe contra Rocío Carrasco y la parte no mediática de su familia que le ha mostrado siempre su apoyo.

Pese a asegurar que se ha creído el relato que ha contado en Rocío: contar la verdad para seguir viva sobre lo que fue su matrimonio con Antonio David Flores y reconocer que le había sorprendido su intención de quitarse la vida en un momento determinado, ha confesado que no se ha puesto en contacto con ella.

Además, ha aprovechado la ocasión para revelar que él desconocía la situación que atravesó durante esos años y que fue ella quien se alejó de su familia, en quien manifiesta que habría encontrado apoyo. "Ha estado anulada porque ha querido", ha verbalizado.

El hermano de la cantante se ha pronunciado acerca de Montealto: el regreso a la casa de Rocío Jurado, programa en el que Rocío Carrasco y Telecinco mostraron a la audiencia cómo eran todas y cada una de las estancias de su casa.

"Rocío Jurado no estaría de acuerdo con lo que está haciendo Rocío Carrasco", ha declarado, mostrando su rechazo al proyecto que realizó su sobrina en la misma cadena.

Amador también ha salido en defensa del resto de su familia, a quien Rocío Carrasco llamó públicamente "alimañas". "Alimañas es una palabra muy guarra y muy fea, no nos lo merecemos", ha respondido.

El exmarido de Rosa Benito ha querido enfatizar su discurso en la defensa hacia su hermana Gloria Mohedano. "Me pareció muy injusto el ataque hacia ella. La he visto mal, le duele que esta mujer (su sobrina) diga estas cosas. Por mucho que le quiera buscar el motivo, no lo hay. Hacer esa docuserie es hacerle daño a la familia", declaró.

"¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos matado a trabajar por tu madre. ¿Y esa no ha hecho sufrir a su madre? Ja. Es una niña que se ha criado entre algodones, luego decide irse a Argentona... ¿Cuándo ha ido ella a un homenaje de su madre?", criticó.