Tras la pandemia y el incremento de conflictos están aumentando los problemas de salud mental en toda la población. Según la OMS, una de cada cuatro personas tendrá un trastorno de salud mental diagnosticado a lo largo de su vida, y el problema no acaba allí, ya que entre el 35% y el 50% de ellos no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado.

Los profesionales de la salud destacan la importancia del bienestar emocional: hay que priorizarlo y garantizar un mayor acceso a las terapias necesarias. En este asunto se han centrado durante las ponencias del Festival Mundial de la Felicidad, que se celebran en Zaragoza desde este viernes hasta el próximo domingo 20, coincidiendo la clausura con el Día Mundial de la Felicidad.

Durante esta jornada, se han reunido psicólogos y diversas startups del ámbito de las tecnologías del bienestar para explicar su visón sobre este problema y cómo intervendrían para solucionarlo.

Paola Téllez, directora Global de Comunidad, Transformative Tech y fundadora de Impactminds.org, ha centrado su intervención en las tecnologías transformativas, resaltando la importancia de que “la tecnología se implique en bienestar y salud mental”. Téllez considera que la felicidad “se puede entrenar como una habilidad más” y que esta no es tanto “un estado eufórico”, sino un “estado emocional transversal en nuestra vida que implica gestionar momentos de tristeza o angustia que forman parte del camino”.

Miguel Ángel Santed, profesor titular de psicopatología de la UNED, ha introducido el marco teórico de las emociones básicas y su conexión con la felicidad, el sufrimiento y las relaciones interpersonales. "El miedo es la emoción más básica, sobre la que se articulan todas las demás", ha explicado.

El psicólogo, pedagogo y doctor en educación, Carlos Hue, ha impartido un taller práctico, en el que ha puesto en pie a la audiencia, donde ha presentado siete pasos para caminar hacia la felicidad desde la inteligencia emocional: autoconocimiento, autoestima, resiliencia, motivación, conocimiento del otro, empatía y liderazgo.

El programa del Festival convierte a Zaragoza en el epicentro mundial de los enfoques más transformadores centrados en el bienestar de las personas y el planeta, con más de 30 talleres y 150 charlas hasta el domingo.

Este sábado, Ibercaja Patio de la Infanta acogerá el programa centrado en sobre educación, impacto social y planeta. El domingo, el Festival celebrará varias actividades en el Palacio de la Aljafería. Además, durante el fin de semana la capital aragonesa iluminará de naranja varios monumentos con motivo del Día Mundial de la felicidad.