Kiko Jiménez se ha puesto como objetivo el limpiar su nombre y que la verdad sobre su ruptura con Gloria Camila salga a la luz de una vez por todas. Desde hace tiempo lleva afirmando que uno de los motivos por los que rompieron su relación fue por una infidelidad por parte de Gloria Camila, y hoy se ha enfrentado en Sálvame al hombre causante de dicha infidelidad.

Barranco, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha acudido al programa para arrojar luz todo sobre aquella noche de amor entre la hija de Ortega Cano y él. "Ella estaba sin miedo a que nos pillaran, pero porque no estábamos haciendo nada malo. Fuimos a tomar algo a un pub y luego fuimos a una discoteca".

"Alguien nos grabó. Se dijo que yo había contratado a un fotógrafo pero eso no es cierto" ha querido explicar. "Ahí no pasó nada. Pero nos bebimos un par de... aguas con gas... y claro. Empezó el tonteo. Yo la acerqué a ella y a sus amigos al hotel. Ella me invitó a la habitación, si no, no habría subido. Fue ella".

Pero la cosa no quedó ahí y, según Barranco, "estábamos más calientes que la barandilla del infierno. Pero al día siguiente no se arrepintió. Ella quiso desayunar... si te arrepientes, no desayunas".