Falles.- Mascletà política a València amb visita a les Falles de representants dels principals partits

Així, la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, la socialista Isabel Rodríguez, l'alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida (PP), el diputat de Ciutadans Edmundo Bal, la portaveu estatal d'Unides Podem, Isa Serra, i la portaveu de Vox en l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, han viatjat hui a la ciutat.

Isabel Rodríguez, en companyia, entre altres autoritats, del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha contemplat algunes de les falles més cèntriques i ha subratllat que la festa gran de València és "marca Espanya".

Les Falles "no només són patrimoni dels valencians, que amb tant entusiasme les han preparat en aquesta ocasió després de la incidència de la pandèmia, sinó que són marca Espanya, formen part del patrimoni universal, tal com ha declarat l'Unesco, i fan gran al nostre país", ha asseverat.

Quan se li ha preguntat per la quantitat de personatges polítics que apareixen representats en les falles i si els prefereix "així o en persona", la ministra ha contestat divertida: "Us preferisc a tots en carn i os". "Els 'ninots' són preciosos, m'ha agradat molt el que he vist, però aquestes crisis que hem passat ens recorden que som éssers humans i ens agrada tocar-nos, besar-nos i abraçar-nos", ha agregat.

Per la seua banda, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha lluït una mascareta realitzada en teixit faller, s'ha mostrat "emocionat" després de veure la seua primera 'mascletà'. "Açò és música, és impressionant, el ritme que va arribant com 'in crescendo', a mi m'ha emocionat, la veritat", ha comentat el primer edil, que ha apuntat que és la seua primera vegada en les Falles "però no serà l'última".

A més, ha arreplegat la proposta d'un periodista de portar la 'mascletà' a Madrid. "Cal pensar-ho, jo crec que que portar-ho a Madrid, per als madrilenys i per a València, seria extraordinari, així que ho pensarem. Ara necessitem un bon lloc, que estiga a l'altura de la mascletà, no val qualsevol", ha bromejat. I ha reiterat: "Caldrà portar la mascletà a Madrid, a veure si ho podem fer, perquè jo crec que als madrilenys els tornaria bojos".

Un altre que s'ha mostrat encantat amb la fragorosa mascletà ha sigut el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, qui ha comentat als periodistes que "les havia vist alguna vegada per la televisió, però no hi ha color, açò i la televisió no tenen res a veure".

"PENSAVA QUE ANAVEN A SONAR ELS AEROSMITH"

"M'ha paregut sensacional, absolutament al·lucinant, m'encanta el rock and roll, m'encanta el heavy metall. Toque la bateria, i hi ha hagut un moment, quan no es veia absolutament gens i tot era fum, que pensava que sonarien els Aerosmith, els ACDC o alguna cosa així. Retrunyeix el cor dins, m'ha encantat, em tindreu abonat ací tots els anys per a veure la mascletà, és una cosa salvatge", ha expressat.

Prèviament, el representant de la formació 'taronja' s'ha passat per la falla guanyadora de la Secció Especial, la de Convent Jerusalem, on, de mans del portaveu de Cs en l'Ajuntament de la ciutat, Fernando Giner, ha rebut un mocador estampat amb la Senyera. "Les Falles són molt més que festa i diversió, són art, per açò mereixen les mateixes ajudes que la resta de manifestacions artístiques i culturals d'aquest país", ha asseverat Bal.

També ha subratllat el valor de la festa la portaveu estatal de Podem, Isa Serra, qui ha acudit a València per a gaudir de les Falles i assistir a la mascletà i ha aprofitat per a agrair "als casals, a les famílies, les associacions i els artistes que han aportat tant del seu treball perquè hui puguem estar celebrant aquestes falles". "Per fi, després de dos anys de pandèmia es puguen celebrar en condicions les Falles", ha exclamat.

OFRENA

Tampoc s'ha volgut perdre la celebració la portaveu de Vox en l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, qui, a més de passejar per diferents comissions i acudir al concorregut balcó del consistori, va a vestir-se de fallera per a participar en l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. "M'havien convidat diverses vegades i aquesta vegada per fi ho he aconseguit", ha declarat.

Però les Falles no només atrauen a polítics. També s'ha pogut veure aquest matí pels carrers de la ciutat admirant els monuments al president de la CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de la Fundació CEOE i exministra d'Ocupació i Seguretat Social del Govern d'Espanya, Fátima Báñez, i el president de Mercadona, Juan Roig.