Ucraïna.- Ribó demana l'engegada dels grans centres d'acolliment per a descongestionar l'atenció de refugiats

Joan Ribó ha dit que l'actual és "una situació d'emergència" i ha considerat necessari "tindre totes les dades i totes ajudes que facen falta". La capital valenciana està rebent en els últims dies "una mitjana d'unes cent persones al dia" procedents d'Ucraïna.

"És important fer una crida a les autoritats estatals, sobretot, perquè els grans centres -d'acolliment- que estan projectats s'engeguen perquè d'alguna manera puguen descongestionar aquest tema", ha exposat el primer edil. "Estem en una situació d'emergència i necessitem tindre totes les dades i totes les ajudes que facen faltada", ha afegit en aquest sentit.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat al costat de la a regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració a València, Maite Ibáñez (PSPV), a les persones acollides en el Casal d'Acollida de Rocafort (València), un centre depenent del consistori de la capital valenciana i un dels espais de recepció d'aquesta administració local per a refugiats procedents d'Ucraïna.

El responsable municipal, que ha apuntat que s'està "habilitant també en aquest moment el centre de joventut del Saler", ha assenyalat que el de Rocafort "és una mostra de la solidaritat de l'Ajuntament de València i del poble valencià amb els refugiats ucraïnesos i, en general, amb tots els refugiats". "Ací segueixen havent-hi persones de moltes nacionalitats", ha comentat respecte a eixe espai.

Així mateix, ha valorat els recursos, també econòmics, disposats pel consistori de la capital valenciana, per a l'atenció de persones que arriben fugint de la guerra a Ucraïna. "Els primers dies parlem de posar 200.000 euros, però gradualment hem vist que aquesta quantitat s'ha fet molt xicoteta i que havíem d'introduir quantitats superiors", ha manifestat.

Joan Ribó ha assegurat que l'Ajuntament de València "té una economia" amb "bona salut" i ha afirmat que s'aprofita eixa situació "per a introduir els recursos que faça falta" en eixa atenció.

"València sempre ha sigut una ciutat d'acolliment i treballarem per a ser una ciutat d'acolliment per a totes les persones que ho necessiten. En aquest moment està clar que els ucraïnesos i les ucraïneses ho necessiten més que ningú", ha asseverat.

Per la seua banda, l'edil de Cooperació al Desenvolupament i Migració ha comentat que en la ciutat s'està ja "en xifres de quasi 900 persones amb perfil de famílies i ateses quasi 3.000". Al seu torn, ha indicat, "com ha dit l'alcalde", que la idea del consistori "és donar una resposta d'emergència, una resposta immediata des de la ciutat de València".

Maite Ibáñez ha destacat que "en els últims dies està arribant una mitjana d'unes cent persones al dia". "No només les que acudeixen al centre d'acolliment i immigració sinó també els trens nocturns que estan arribant amb 40, 50 o 60 persones cada nit", ha precisat.

L'edil ha explicat que "aquests trens no són combois organitzats per cap organització ni ONG" i ha manifestat que en ells arriben "persones ucraïneses que pugen directament". "Adif ens informa de quantes persones venen a València, però fins que no baixen del tren no sabem quantes necessiten suport d'acolliment i quantes té xarxa i contactes ací", ha afegit Ibáñez.

D'aquesta manera, la regidora ha dit que fins que no arriben aquestes persones no se sap el perfil que tenen ni les seues necessitats, a més d'exposar que l'Ajuntament, a través de la seua regidoria, està en col·laboració amb Creu Roja "per a donar eixa primera resposta i poder atendre" als refugiats ucraïnesos.

"MOLT MAJOR"

Maite Ibáñez ha insistit que "en els últims dies el volum d'arribades és molt major" i ha apuntat que s'està "a l'espera que altres centres gran -d'acolliment- com el d'Alacant s'engeguen i es puga anar derivant" persones a ells.

"És cert que Generalitat ens ha proporcionat algunes places en llocs com Benicàssim, Moraira o Piles, però l'arribada a València en aquest moment és una arribada molt forta quant a nombre de famílies d'Ucraïna", ha indicat.