Por todos es sabido que entre los cuidados de los gatos, uno de los más importante es el del pelo. El cepillado es una de las tareas que, como dueños, no podemos olvidar, ya que es muy beneficioso para estos animales, y no solo por evitar las famosas bolas de pelo.

Los gatos son muy limpios y se acicalan ellos mismos con esa áspera lengua que se lleva restos de suciedad y con la que extienden aceites esenciales para su pelaje. Sin embargo, ayudarles en esta tarea no solo nos ayudará a fortalecer el vínculo que tenemos con nuestro peludo, también nos ayudará a comprobar que el gato está sano ya que durante esta práctica podemos mirar si tiene síntomas de alguna enfermedad.

Por esto es importante que empecemos a cepillar a nuestros pequeños felinos desde una temprana edad, para que se acostumbren a esta práctica y la podamos realizar con frecuencia. "El cepillado no solo estimula la circulación y mejora el tono muscular, sino que además minimiza las bolas de pelo porque retira el pelo suelto antes de que el gato se lo pueda tragar", explican expertos de Purina en un artículo publicado en su web.

Además de estas ventajas, "el cepillado también estimula las glándulas situadas en el nacimiento de cada pelo, lo que impermeabiliza el pelaje y lo suaviza para mejorar sus propiedades aislantes", explican desde Purina.

Cómo cepillar a nuestros mininos

A la hora de cepillar a nuestros felinos es importante tener en cuenta la raza y la longitud del pelaje. "También es importante saber que el pelo de un gatito pequeño será más corto, suave y sedoso que el de un adulto, pero con el tiempo crecerá más grueso", detallan en el artículo.

Por ejemplo, los gatos de pelaje corto solo necesitarán una pasada rápida con un cepillo o un peine pequeño una vez por semana. "Se puede aprovechar la oportunidad para revisar las orejas, ojos y boca de tu gatito, así como para comprobar si tiene parásitos, heridas o bultos en la piel", aconsejan desde Purina.

Por otro lado, aquellas razas que poseen una buena mata de pelo, requerirán de un cuidado diario y un equipo adecuado. Para que la experiencia del cepillado sea positiva, primero hay que ofrecerle al animal el cepillo. "Que lo olfateen y se froten contra él es una señal positiva", comentan en el artículo. "Después de acariciarlo un rato, empieza a cepillarlo delicadamente, primero por los lados del cuerpo y, pasados unos minutos, acarícialo de nuevo", aconsejan.

Una vez el gato esté familiarizado con la sensación de que lo cepillen, ya podremos ir a otras partes del cuerpo como el ombligo, la cola u otras partes más sensibles, aunque siempre con mucha delicadeza para que el animal no se incomode y no deje de disfrutar de la experiencia.

Además, si encuentras nudos en el pelaje de tu minino, primero intenta deshacerlos con los dedos y, si no puedes, córtalos con una tijera de punta roma, pero en estos casos no debes utilizar el cepillo ya que terminarás tirando del pelo de tu gato y a éste no le va a gustar nada.

Como último consejo, los expertos recomiendan escoger un lugar cómodo y un momento en el que tu mascota esté dispuesta al cepillado, de esa forma evitaras peleas innecesarias y un mal rato con tu pequeño amigo.