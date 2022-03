Ucraïna.- Alacant registra un augment de sol·licituds de lloguer d'habitatges per a persones refugiades d'Ucraïna

Així ho ha explicat l'entitat, que en un comunicat recorda que Alacant registra un major nombre de vendes d'habitatges a estrangers a Espanya, compta amb una comunitat ucraïnesa significativa, al que s'uneix l'arribada d'importants grups de refugiats en els últims dies.

A més, ja hi ha empreses procedents d'ucraïnesos que s'han instal·lat a Alacant el que comporta que els seus treballadors s'instal·len en la ciutat i calga facilitar-los vivendes.

Tots aquests factors estan contribuint al fet que nombrosos ucraïnesos que han arribat a Alacant en les últimes setmanes i que estiguen buscant amb urgència un habitatge en lloguer. No obstant açò, s'han bloquejat moltes de les operacions que estaven obertes per a la compra d'habitatges per part de ciutadans russos, ja que les sancions imposades han limitat la seua mobilitat i han congelat els seus fons disponibles.

També s'han rescindit contractes de compravenda per no poder disposar dels seus fons a Espanya o per no poder transferir-los des de Rússia. La presidenta del COAPI d'Alacant, Marifé Esteso, explica que tots dos fenòmens s'han produït a causa de la recrudescència del conflicte, i afecta especialment a localitats com Calp, Altea, Torrevella i la capital, encara que "pot anar a més" en les pròximes setmanes.

"L'evolució de la situació dependrà del curs del conflicte bèl·lic, ja que un allargament de la guerra augmentarà l'arribada de refugiats i obligarà a buscar allotjaments més estables a ucraïnesos que estan actualment amb amics o en centres d'acolliment", indica.

FAMILIARS I AMICS

A més, Esteso recorda que Alacant és una destinació "atractiva" per a les persones que escapen de la guerra perquè "molts compten amb familiars i amics que ja resideixen ací, coneixen la província per estades vacacionals anteriors o fins i tot té llaços personals arran dels programes d'acolliment a menors afectats per l'explosió nuclear de Chernobyl".

"Alacant sempre ha sigut una destinació d'acolliment per a ciutadans estrangers, una província amb un gran parc d'habitatge i excel·lent clima amb tradició d'acolliment a persones de tot el món", agrega l'experta, qui assenyala que "ara, és important que tant les administracions, la societat i els propis agents immobiliaris fem un esforç per a ajudar al fet que puguen reprendre les seues vides unes persones que estan patint i necessiten seguretat i tranquil·litat".