Els bombers i Policia rescaten un ancià que portava dos dies tirat en un passadís a Petrer

Els fets van ocórrer aquest dijous, quan es va produir el rescat degut a que ni el departament de Servicis Socials ni la seua família havia tingut cap tipus de contacte telefònic, per la qual cosa es va activar l'alerta amb els cossos de seguretat, segons un comunicat del consistori.

Els bombers van forçar la porta per a entrar al seu domicili i, una vegada dins, van trobar a l'home, que i es trobava conscient encara que es queixava d'un fort dolor d'esquena, per la qual cosa es va requerir l'assistència d'una ambulància de Creu Roja que el va traslladar per a ser atès per un metge en el centre de salut Petrer, encara que finalment es va mobilitzar una i va ser traslladat a l'Hospital General d'Elda.