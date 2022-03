Monasterio (Vox): "Els transportistes i els autònoms necessiten un Govern que els defense, no que els insulte"

Així ho ha asseverat Monasterio aquest divendres en declaracions als mitjans de comunicació a València, on es troba de visita coincidint amb la festa de les Falles.

Preguntada per la seua opinió sobre les "acusacions vetlades" de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, sobre que la ultradreta pot estar darrere d'un grup que provoca incidents en la parada de transportistes Monasterio ha dit que no ha escoltat eixes manifestacions.

En tot cas, ha recalcat que "els autònoms, els transportistes, els guanyadors i els agricultors porten mesos dient que no poden més, que no poden suportar aquest preu de la llum, del gas, aquests costos que no poden repercutir en el client".

"Necessiten un Govern que els defense i que no els insulte perquè ells són els que creen riquesa a Espanya, no la creen ni Sánchez ni Irene Montero, sinó els espanyols amb el seu treball tots els dies", ha asseverat. En la mateixa línia, ha insistit: "Els polítics hem d'estar per a ajudar-los, no per a insultar-los, que és el que ha fet hui la ministra".

D'altra banda, interrogada per si Vox té previst augmentar la seua presència a la Comunitat Valenciana, ha respost que els representants d'aquesta formació recorren tota Espanya "de racó a racó il·lusionats per a acompanyar als espanyols, que s'estan donant compte que només queda Vox per a tindre un projecte il·lusionant i per a donar la volta a Espanya com un mitjó". "No tenim molt temps per a revertir el que ha fet aquest Govern, que ens ha portat a la misèria i a la ruïna", ha postil·lat.

OFRENA

Rocío Monasterio té previst visitar al llarg de la jornada diversos monuments i vestir-se de fallera per a participar en l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. "M'havien convidat diverses vegades i aquesta vegada per fi ho he aconseguit", ha dit.

Ha apostat per "reivindicar les arrels i tradicions espanyoles" i ha subratllat el tasca realitzat "per tantísima gent" que en aquests anys de pandèmia "no ha pogut eixir".