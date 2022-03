Almeida ofereix el seu suport en la "missió" del PP de "retornar a València i a la Comunitat el lloc que es mereixen"

Així ho ha manifestat abans de veure la mascletà d'aquest divendres en el balcó de l'Ajuntament de València al costat de la portaveu del PP en aquest consistori, María José Catalá, i el president del PPCV, Carlos Mazón.

Almeida s'ha referit a Catalá com a "amiga i futura alcaldessa de València" i, en eixe sentit, s'ha mostrat "convençut" que quan arribe al càrrec "donarà l'oportunitat d'estrènyer encara més les relacions econòmiques, socials i culturals que hi ha entre dos ciutats tan importants per a Espanya com Madrid i València".

A més, ha felicitat a la ciutat per "recuperar dos anys després les falles" i ha reconegut a tots els fallers i professionals "que posen la seua il·lusió, cadascun dels 365 dies de l'any, perquè arriben aquests dies tan especials".

Les festes, ha afegit, simbolitzen "que podem estar veient, per descomptat, la fi de la pandèmia i, per tant, es pot anar alçant el cap". "Tot això demostra l'esperit i la capacitat de resistència d'una ciutat admirable com és València, que malgrat de com de malament ho ha passat en aquests anys de pandèmia, segueix mantenint aquesta tradició i aquestes festes extraordinàries".

Per la seua banda, Catalá ha subratllat que "l'eix Madrid València és un eix fonamental en l'econòmic, el cultural i el social". "Som germans", ha assegurat, i ha cridat a reforçar eixa aliança perquè "dos alcaldies parelles que van de la mà poden aconseguir molt per a les dos grans ciutats". "Jo estic convençuda que l'any que ve, el pròxim exercici, podrem viure una sintonia molt major entre la dos ciutats", ha conclòs.