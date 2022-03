Serra (Podem) espera que el Govern prenga mesures "valentes i decidides" per a intervenir el mercat elèctric

Així s'ha pronunciat la portaveu de la formació 'morada' en atenció a mitjans durant la seua visita a València amb motiu de les Falles i en les quals ha estat acompanyada per la coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima.

Sobre la proposta d'Unides Podem, que va ser enunciada aquest dijous per la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, d'imposar un impost extraordinari a les elèctriques per a pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna, Serra ha explicat que "s'estan negociant en el si del Govern" i "la setmana vinent es faran públiques en un Reial decret".

"És fonamental acabar amb els beneficis caiguts del cel a les elèctriques", ha assenyalat Serra, qui ha assegurat que "no serveix només amb posar un topall al preu del gas, cal desconnectar el preu del gas de la resta d'energies perquè deixen de perjudicar el conjunt de famílies, pimes i autònoms".

En aquesta línia, i en un "context de guerra en el qual estem començant a patir les conseqüències econòmiques d'eixa guerra", la portaveu de Podem ha assenyalat la necessitat de "prorrogar i ampliar" el "escut social verd".

"Fonamentalment tenen a veure amb baixar els lloguers, paralitzar desnonaments, ampliar l'Ingrés Mínim Vital o fer una reforma fiscal perquè les que més tenen, les grans fortunes i empreses, aporten el que han d'aportar perquè puguem reforçar serveis públics i puguem avançar cap a un nou sistema de cures que protegisca al conjunt de famílies", ha continuat.

TRANSPORTISTES

Preguntada per la possible presència de l'extrema dreta darrere de la parada de transportistes, Serra ha respost que "és evident que Vox i els grups d'ultra dreta estan tractant de traure profit d'una situació de crisi en la qual estem".

Davant aquesta situació, la portaveu de Podem ha incidit que el paper del govern de coalició és "entendre el que està passant". "Els transportistes tenen una situació complicada difícil derivada de l'augment dels preus de carburants", ha continuat Serra, qui ha afegit que "allò que hem de fer des del Govern és actuar, actuar aplicant eixe escut social i verd per a pal·liar els efectes que es produeixen per la guerra d'Ucraïna i la crisi econòmica".

Sobre la petició del portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, realitzada aquest mateix divendres a València, dirigida el PSOE perquè "tire d'una vegada a Podem del Govern", Serra ha respost que "no sorprèn que plantege això" ja que "des del principi han volgut que el Govern no fera mesures valentes que engegaren l'escut social".

Així, ha assegurat que les paraules de Bal "no influeixen davant les decisions que hem de prendre ara, que són decisions valentes de prorrogar l'escut social i ampliar-lo". En aquest sentit ha afegit que, en el context d'"una situació de crisi econòmica", "cal ser audaços i valents".

FALLES

La portaveu de la formació 'morada' ha visitat València per a gaudir de les Falles i assistir a la mascletà d'aquest 18 de març des del balcó de l'Ajuntament, i ha agraït "als casals, a les famílies, les associacions i els artistes que han aportat tant del seu treball perquè hui puguem estar celebrant aquestes falles".

Així, ha celebrat que "per fi, després de dos anys de pandèmia es puguen celebrar en condicions les falles". "Dos anys que han sigut realment difícils i crec que el Botànic ha estat ací donant suport amb un escut social per a les famílies, però també per a les pimes i els autònoms, per al sector faller", ha agregat.