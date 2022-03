'Mascletà' política en València con visita a las Fallas de representantes de los principales partidos

Así, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida (PP), el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, la portavoz estatal de Unidas Podemos, Isa Serra, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, han viajado hoy a la ciudad.

Isabel Rodríguez, en compañía, entre otras autoridades, del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha contemplado algunas de las fallas más céntricas y ha subrayado que la fiesta grande de València es "marca España".

Las Fallas "no solo son patrimonio de los valencianos, que con tanto entusiasmo las han preparado en esta ocasión tras la incidencia de la pandemia, sino que son marca España, forman parte del patrimonio universal, tal y como ha declarado la Unesco, y hacen grande a nuestro país", ha aseverado.

Cuando se le ha preguntado por la cantidad de personajes políticos que aparecen representados en las fallas y si los prefiere "así o en persona", la ministra ha contestado divertida: "Os prefiero a todos en carne y hueso". "Los 'ninots' son preciosos, me ha gustado mucho lo que he visto, pero estas crisis que hemos pasado nos recuerdan que somos seres humanos y nos gusta tocarnos, besarnos y abrazarnos", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha lucido una mascarilla realizada en tejido fallero, se ha mostrado "emocionado" tras ver su primera 'mascletà'. "Esto es música, es impresionante, el ritmo que va llegando como 'in crescendo', a mí me ha emocionado, la verdad", ha comentado el primer edil, que ha apuntado que es su primera vez en las Fallas "pero no será la última".

Además, ha recogido la propuesta de un periodista de llevar la 'mascletà' a Madrid. "Hay que pensarlo, yo creo que llevarlo a Madrid, para los madrileños y para València, sería extraordinario, así que lo vamos a pensar. Ahora necesitamos un buen sitio, que esté a la altura de la 'mascletà', no vale cualquiera", ha bromeado. Y ha reiterado: "Habrá que llevar la 'mascletà' a Madrid, a ver si lo podemos hacer, porque yo creo que a los madrileños les volvería locos".

Otro que se ha mostrado encantado con la estruendosa 'mascletà' ha sido el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha comentado a los periodistas que "las había visto alguna vez por la televisión, pero no hay color, esto y la televisión no tienen nada que ver".

"PENSABA QUE IBAN A SONAR LOS AEROSMITH"

"Me ha parecido sensacional, absolutamente alucinante, me encanta el rock and roll, me encanta el heavy metal. Toco la batería, con lo cual ha habido un momento, cuando no se veía absolutamente nada y todo era humo, que pensaba que iban a sonar los Aerosmith, los ACDC o algo así. Retumba el corazón dentro, me ha encantado, me vais a tener abonado aquí todos los años para ver la 'mascletà', es una cosa salvaje, me ha chiflado", ha expresado.

Previamente, el representante de la formación 'naranja' se ha pasado por la falla ganadora de la Sección Especial, la de Convento Jerusalén, donde, de manos del portavoz de Cs en el Ayuntamiento de la ciudad, Fernando Giner, ha recibido un pañuelo estampado con la Senyera. "Las Fallas son mucho más que fiesta y diversión, son arte, por eso merecen las mismas ayudas que el resto de manifestaciones artísticas y culturales de este país", ha aseverado Bal.

También ha subrayado el valor de la fiesta la portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, quien ha acudido a València para disfrutar de las Fallas y asistir a la 'mascletà' y ha aprovechado para agradecer "a los casals, a las familias, las asociaciones y los artistas que han aportado tanto de su trabajo para que hoy podamos estar celebrando estas fallas". "Por fin, después de dos años de pandemia se puedan celebrar en condiciones las Fallas", ha exclamado.

OFRENDA

Tampoco se ha querido perder la celebración la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quien, además de pasear por distintas comisiones y acudir al concurrido balcón del consistorio, va a vestirse de fallera para participar en la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. "Me habían invitado varias veces y esta vez por fin lo he conseguido", ha declarado.

Pero las Fallas no solo atraen a políticos. También se ha podido ver esta mañana por las calles de la ciudad admirando los monumentos al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima Báñez, y el presidente de Mercadona, Juan Roig.