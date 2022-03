Rodríguez destaca "el compromís" del Govern per a impulsar les Falles, "una festa que és marca Espanya"

Rodríguez visita aquest divendres la capital valenciana amb motiu de les celebracions i ha recorregut diversos dels monuments acompanyada, entre altres autoritats, pel president de la Generalitat, Ximo Puig.

Durant la seua visita a la comissió de Na Jordana, la ministra ha asseverat que les Falles "no només són patrimoni dels valencians, que amb tant entusiasme les han preparat en aquesta ocasió després de la incidència de la pandèmia, sinó que són marca Espanya, formen part del patrimoni universal, tal com ha declarat l'Unesco, i fan gran al nostre país".

Així mateix, s'ha mostrat convençuda que "en moments de tanta dificultat es precisa d'aquests instants de compartir i festejar amb esperança cap al futur", encara que "sense perdre de vista a tots aquells que estan patint qüestions molt dramàtiques per la guerra de Putin". "Sabent que tots junts -ha continuat- i treballant a favor de la pau, com ho vam fer per a superar el virus, eixirem també".

Finalment, ha expressat l'agraïment al col·lectiu fester per l'esforç realitzat durant els moments de restriccions en la pandèmia i ha celebrat que enguany puguen "lluir". En aquest punt, ha ressaltat que les Falles són també "un motor econòmic". "La cultura en el nostre país és també una indústria i mirem d'eixa manera a la cultura fallera", ha rematat.

Per la seua banda, Ximo Puig, ha recalcat que durant la setmana festiva "no s'ha perdut la gran participació i l'ànima dels fallers i falleres que han patit tant, com tota la societat, durant aquests dos anys". "El que ha emergit de nou ha sigut eixa creativitat, valor i coratge que fan que la festa ens unisca i siga un espai de convivència enorme", ha postil·lat.

CAP DE SETMANA DE RETROBAMENT

Per al cap del Consell, les Falles són sobretot "un moment en el qual s'expressa la creativitat dels valencians i s'atén al mateix temps a milers de persones que venen". Aquest cap de setmana, ha dit, "serà d'acolliment i ens retrobarem amb gent que no havia pogut vindre per la pandèmia".

Ara, ha continuat, "és també en un moment difícil però hi ha un esperit de supervivència i, com diu la Falla de Na Jornada, de renaixement". "Esperem que es cremen demà definitivament molts dels roïns auguris d'aquest temps", ha exclamat Puig, que ha agraït al món faller la seua "extraordinària cooperació, compromís i capacitat d'empatizar" per a contribuir a solucionar problemes causats per la covid.