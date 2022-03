Publicada la convocatòria del Perte del vehicle elèctric amb ajudes per valor de quasi 3.000 milions

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que és "una molt bona notícia" que s'òbriga el termini per a sol·licitar ajudes i espera que "en els pròxims dies i setmanes" puga haver-hi alguna novetat, encara que recalca que es tracta d'una decisió de la pròpia empresa automobilística.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest divendres la convocatòria per la qual es regirà la concessió de les ajudes per un valor de 2.975 milions d'euros corresponents a la part industrial del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte).

La convocatòria flexibilitza la condició que el 30% de les ajudes de cada iniciativa lligades al Perte del Vehicle Elèctric i Connectat ha de recaure en les pimes.

Segons la nova redacció, es podrà computar també l'ajuda equivalent al pressupost contractat i subcontractat per les grans empreses amb aquestes Pimes.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha subratllat que és una notícia "molt esperada" després de mesos de treball i negociació amb Brussel·les.

"Aquest projecte és una oportunitat històrica de convertir la fabricació del vehicle elèctric i connectat en un projecte tractor que reforce la indústria d'automoció en tot el país. Per al Govern d'Espanya, el sector d'automoció és prioritari i va a ser protagonista del Pla de Recuperació ja que comptem amb les capacitats industrials i el lideratge de les empreses per a invertir en la mobilitat del futur, una mobilitat que serà més sostenible, digital, connectada i segura", ha ressaltat.

"MOLT POSITIU"

Per la seua banda, preguntat per si aquest tràmit és un "pas més" en la instal·lació a Sagunt de la gigafactoria, Ximo Puig ha qualificat de "molt positiu que el Govern haja tret aquest Perte" i ha remarcat la col·laboració de la Generalitat en iniciatives com l'Aliança de Bateries que és un "element fonamental", més encara en un moment de crisi energètica.

"El pas de hui és molt important per al vehicle elèctric, hi ha diferents opcions, però respecte al contingut d'aquesta oferta és l'empresa Volkswagen qui ha dir el que corresponga", ha manifestat.

I ha agregat: "La Generalitat recolzarà totes les iniciatives, per descomptat també la de Volkswagen, també la de Power Electronics per a l'emmagatzematge d'energia. Totes les que generen ocupació i siguen tractores per a la recuperació", ha resumit.

Per açò, ha insistit que la publicació del Perte del cotxe elèctric i l'obertura del termini d'ajudes és "una molt bona notícia i que en els pròxims dies i setmanes puguem tindre alguna notícia sobre aquest tema".