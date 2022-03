Falles.- Caballer FX dipara una mascletà "clàssica, amb tocs digitals i concorde a la plaça de l'Ajuntament"

A David Pérez de Lucía Lora, que als seus 18 anys ha dissenyat l'espectacle al costat de la seua mare María José Lora, el tret li ha deixat "pessigolles a l'estómac". Porta intervenint en la creació de les mascletaes des dels 13 anys sota la supervisió de la seua mare. "La plaça sempre dona respecte, tinga l'edat que tinga", ha comentat als mitjans després de rebre l'aplaudiment del públic.

La seua part favorita de la mascletà ha sigut "el terratrèmol i el ritme que porta". "Els nostres grups de trons són impressionants, jo no els veig per ací en cap altre lloc. Sóc molt humil però m'he d'apuntar el punt", ha afirmat. María José Lora no es decanta per cap fase específica, però sí ressalta que el terratrèmol "porta una combinació, alguna cosa ací, que és típic de l'empresa".

La pirotècnica, que també és presidenta de Piroval, ha aprofitat l'oportunitat d'estar en el balcó, amb alta presència política aquest divendres, per a reivindicar ajudes al sector. Així, ha denunciat que "l'IVA al 21 per cent és una exageració".

"Volem un IVA cultural com el qual tenen molts sectors i ajuda per a poder mantindre la mà d'obra, que s'està perdent perquè se'n van a altres sectors perquè no podem pagar".

Lora ha lamentat que les ajudes que ja han rebut per la crisi del coronavirus no són suficients. "Han d'aguantar, hem d'aguantar com a sector, açò no serà de ja, no hem fet les Falles i ja estem bé. No, estem molt tocats i per açò demane que invertisquen una mica en els sectors artesans", ha reclamat.

UN BALCÓ CONCORREGUT

Precisament, les reivindicacions de Lora en el balcó de l'Ajuntament han coincidit amb una gran i variada presència política aquest divendres. Han acudit la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez; el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la portaveu estatal d'Unides Podem, Isa Serra, i el diputat de Ciutadans al Congrés Edmundo Bal.

També han estat en el balcó la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; el vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca; la síndica de Compromís, Papi Robles; la d'Unides Podem, Pilar Lima; el president del PPCV, Carlos Mazón; el senador de Cs Emilio Argüeso; la diputada de Cs en el Congrés María Muñoz, i el diputat en Les Corts Jesús Salmerón.

Fora del plànol polític, també estaven convidats la cantant Samantha Gilabert, l'humorista Eugeni Alemany, l'educadora social i especialista en violència de gènere Marina Marroqui, i els presidents de Creu Roja a nivell estatal i autonòmic, Javier Senent García i Rafael Gandía, respectivament.

ALMEIDA BROMEJA AMB "PORTAR LA MASCLETÀ A MADRID"

Després de l'espectacle, l'alcalde de Madrid ha admès que s'ha "emocionat". "Açò és música, el ritme que va arribant in crescendo és impressionant", ha assenyalat Almeida, que encara que reconeix que "el primer petardazo ha sonat fort", assegura que no ha passat por.

L'alcalde de Madrid ha acudit acompanyat de la portaveu del PP municipal, María José Catalá, en la seua primera visita a les Falles. Ja abans de l'espectacle avançava que aquesta visita a les festes "no serà l'última" i destacava que "podem estar veient la fi de la pandèmia, demostra l'esperit de resistència de la ciutat". Minuts després, després de veure la mascletà, ha expressat la seua "emoció" i ha observat que "veure-ho en directe canvia una barbaritat". De fet, ha comentat: "Tal com va el dia, millor em quede ací".

A més, ha arreplegat la proposta d'un periodista de portar la mascletà a Madrid. "Cal pensar-ho, jo crec que que portar-ho a Madrid, per als madrilenys i per a València, seria extraordinari, així que pensarem. Ara necessitem un bon lloc, que estiga a l'altura de la mascletà, no val qualsevol", ha bromejat. I ha reiterat: "Caldrà portar la mascletà a Madrid, a veure si ho podem fer, perquè jo crec que que als madrilenys els tornaria bojos".

25 PERSONES ATESES

D'altra banda, Creu Roja ha atès a 12 persones durant el dispositiu especial per la 'mascletà', si bé no ha sigut necessari traslladar a ningú a l'hospital. En concret, hi ha hagut 18 lipotímies, un home amb objecte estrany a l'ull, cinc crisis d'ansietat i un home ferit.

Fins a 74 persones han participat en aquest operatiu sanitari: 51 socorristes, 12 TES, sis infermeres, dos metges i tres coordinadors, que han disposat de 12 vehicles.