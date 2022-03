Camilo destila ternura en su 28 cumpleaños, el último antes de ser padre

El cantante Camilo cumple 28 años justo a las puertas de ser padre junto a su amada Evaluna Montaner y ha sido precisamente ella la que ha abierto la caja de las felicitaciones que han acabado colmando al artista de ternura.

"Feliz cumple amor mío. No te imaginas cómo disfruté verte disfrutar hoy tu día", le decía en Instagram Evaluna junto a una foto de ambos juntos.

"¡Qué afortunada soy de vivir cada segundo a tu lado! Llevo celebrándote 8 cumpleaños y me emocionan todos los que faltan", le dice su chica.

"Los próximos serán un poco diferentes", hace ver, pues pronto dará a luz. "Qué aventuras las que hemos vivido tú y yo. ¡Uf y todas las que vendrán! Te amo chiquitico. Dios brilla fuerte a través de ti. Japidei", acaba por decirle.

Por supuesto, el propio Camilo respondió a esa bonita felicitación: "Te amo desde antes de descubrir que haces las mejores galletas del mundo", le decía Camilo.

"Eres la reina y el calor de esta casa, y de todos los lugares pasajeros que llamemos casa en la vida que Dios nos permita transitar en este mundo material. Te amo desde ahora hasta lo eterno", concluía el cantante.

Pero no sólo Evaluna le ha felicitado, también el padre de ésta, Ricardo Montaner. "El día que te conocí sabía en mi interior que te ibas a quedar para siempre con nosotros. Hoy, papá de Índigo, me das puros motivos de felicidad, por lo gran tipo que eres, por lo plena que veo a mi hija y por las satisfacciones que me das todos los días con tu ascendente carrera", le decía su suegro, que le bendecía y deseaba feliz cumpleaños.

Ya abrumado por tanto cariño, tanto de su familia como de sus fans, Camilo acababa por publicar un agradecimiento en Instagram: "¡Gracias por todo el amor que me han dado hoy! Cada mensaje me sorprende muchísimo porque en serio confirmo que lo que hemos construido juntos es SIGNIFICATIVO Y HERMOSO", decía el artista.