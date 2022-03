Detingut un menor per instar a uns altres a agredir fallers i insultar policies

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, el menor va haver de ser separat del grup amb el qual va acudir a la falla per la seua agressivitat i les seues incitacions per a agredir els fallers i insultar els policies.

Els fets van ocórrer sobre les 23.00 hores del dijous, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a una falla del districte de Maritim a València, on pel que sembla un grup de joves estava causant problemes.

Una patrulla es va dirigir al lloc i va observar com un grup de joves es marxava del lloc. Diversos fallers van indicar que eren els que havien estat causant molèsties minuts abans, ja que el dia anterior havien protagonitzat una baralla en la qual va haver d'intervenir la policia.

Minuts després que la patrulla es va retirar, va entrar una altra telefonada en la Sala del 091, que demanava novament la presència dels policies al mateix lloc, ja que els jóvens havien tornat i es trobaven increpant a les persones de la falla. Al lloc va arribar una patrulla que va observar com un grup d'uns 15 joves, amb actitud violenta, realitzava escarafalls i gest amenaçadors cap als allí presents.

Davant l'actitud violenta dels joves es van comissionar més indicatius policials per a poder donar seguretat a la falla, així com separar a les parts.

Els agents van observar com un jove destacava per damunt dels altres, exercint de capitost, amenaçant i incitant als altres a exercir la violència i insultar, per la qual cosa va ser separat de la resta del grup. El jove va oferir "resistència activa" i va espentar als policies, per la qual cosa va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, desordes públics i atemptat a agent de l'autoritat.

El menor, després de ser posat en coneixement del Fiscal de Menors, va ser posat en llibertat i entregat al seu pare, no sense abans ser advertits de l'obligatorietat de personar-se davant la Fiscalia de Menors quan per a açò foren requerits.