Isa Serra (Podem) critica la postura del PP en matèria d'Igualtat i assegura: "Feijóo no és gens diferent a Ayuso"

Així s'ha pronunciat la portaveu d'Unides Podem en atenció a mitjans de comunicació a València, prèvies a la mascletà, en ser preguntada pel motiu de reunió extraordinària de la Conferència Sectorial d'Igualtat, convocada pel Ministeri d'Igualtat per al 31 de març, i sobre un possible acostament del Partit Popular a Vox en matèria de violència de gènere.

"Els està dient (Ayuso) a les famílies que necessiten cures per als seus fills, permisos de maternitat i paternitat o escoles de 0 a 3 anys, que no serveixen de res les polítiques d'igualtat", ha apuntat Serra, qui ha destacat en aquest sentit la "necessitat" de "seguir ampliant les polítiques d'igualtat en un moment com a aquest".

Segons ha explicat la portaveu de la formació 'morada', l'objectiu principal de la taula sectorial convocada per a la setmana que vé és "seguir ampliant les polítiques contra la violència masclista per a complir amb el Pacte d'Estat contra la violència masclista que es va tornar a firmar actualitzant i blindant-lo contra l'acord d'hi havia hagut en 2017".

"I per a seguir engegant un pla d'igualtat que serveix perquè les famílies tinguen permisos a la maternitat i paternitat, escoles de 0 a 3 anys", ha assegurat Serra, que ha qualificat aquestes polítiques com a "fonamentals sempre en un país igualitari i just, però més en un context de crisi".

"Les crisis les paguem fonamentalment les dones sobre els nostres cossos i quan vé una crisi les esquenes de les dones han de carregar amb les cures del conjunt de la ciutadania", ha apuntat Serra.

Davant aquesta situació, la portaveu ha defès que "l'Estat ha de ser corresponsable", per tant -segons ha continuat-, "és fonamental millorar eixes polítiques per a avançar cap a un sistema de reorganització de cures".