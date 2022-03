Rodríguez reclama "calma i responsabilitat" en la parada de transportistes: "Aquest és un Govern que escolta"

Així ho ha asseverat la representant de l'Executiu central a València, on es troba aquest divendres amb motiu de les festes de les Falles.

A preguntes dels mitjans sobre si el Govern ha identificat als "piquets violents" i la seua possible vinculació a l'extrema dreta, la ministra ha comentat que "és una situació que s'està vivint i s'han produït alguns incidents".

Davant aquesta situació, ha continuat, "allò que està fent el Govern és treballar perquè aquells que volen treballar puguen fer-ho i protegir-los d'aquests actes violents evidents".

Rodríguez ha defès que "aquest és un Govern que escolta i que atén" i, en aquest sentit, ha remarcat que "ahir mateix s'aprovava en el Congrés un reial decret molt important per al sector del transport, acordat amb ell, i que arreplega algunes de les demandes que havien sigut desateses, com la càrrega i descàrrega per part d'altres persones o que el cost del transport estiga vinculat a l'energia".

"LA GUERRA DE PUTIN"

"Estem vivint moments de molta preocupació per la guerra de Putin, però vull enviar un missatge de tranquil·litat als valencians i al conjunt dels espanyols. El president (Pedro Sánchez) està liderant les propostes per a, en amb prou faenes una setmana, tindre un paquet de respostes que garantirà que tant el preu del carburant com el de l'electricitat i el gas hagen baixat en el nostre país".

Sobre possibles dificultats en els subministraments, la ministra ha diferenciat dos factors. D'una banda, ha dit, "hi ha una circumstància que té a veure amb les mobilitzacions, en alguns casos amb moviments violents, que estan impedint que es garantisca eixe proveïment". Sobre aquesta qüestió, "el Govern ha reaccionat amb les Forces i Cossos de Seguretat per a garantir la seguretat als transportistes que ens ho han demanat".

D'altra banda, ha recordat que Ucraïna és un país que proveïx a Espanya especialment en productes com la dacsa i l'oli de girasol, però ha enviat "un missatge d'absoluta tranquil·litat ja que s'està treballant amb altres mercats per a garantir el proveïment d'Espanya".