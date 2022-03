Almeida critica al Gobierno por "no tomar ninguna medida" ante el paro de transportistas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedia ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "no tomar ninguna medida" ante el paro de los transportistads. "Esto no es una confabulación entre Putin y la ultraderecha, lo que le está pasando a España, sino que verdaderamente obedece a un gobierno que podrá acertar o podrá equivocarse, pero que lo único que no puede hacer es no hacer nada. Ese es el problema que verdaderamente tenemos", ha agregado.