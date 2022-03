Voluntarios de los Mossos y la Urbana viajan a Ucrania a donar material y vuelven con 22 refugiados

Seis agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y tres de los Mossos d'Esquadra partieron el pasado lunes, a las seis y media de la mañana, hacia Ucrania con más de una tonelada y media de material repartida en cuatro furgonetas. Entre los objetos, había botas, medicinas, ropa de niño, pañales, productos de higiene personal y comida. Tras cruzar la frontera y dejar el material, los voluntarios emprendieron el viaje de vuelta y, con ellos, trajeron a 22 refugiados ucranianos.

Ángel Gómez, uno de los agentes de la Guardia Urbana que decidió participar en esta caravana humanitaria, cuenta que "tuvimos contacto con una persona que trabaja en el gobierno de Departamento de Lviv. Ellos nos dijeron qué material necesitaban de forma más urgente y que esta persona lo recogería, lo llevaría a Lviv y, desde allí, lo enviaría en tren hacia Kiev, donde más lo necesitan".

Eso sí, cuenta que el punto de encuentro para entregar el material debía ser dentro de Ucrania, ya que "los hombres entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país, por lo que no podían cruzar la frontera hacia Polonia para recogerlo". Ante esta situación, "lo hablamos entre nosotros porque no deja de ser meterte en un país en guerra, pero al final dijimos que sí".

Dificultades para cruzar la frontera

Así, los nueve voluntarios emprendieron el viaje, no sin dificultades para cruzar la frontera. "Pensábamos que a las 15:30 estaríamos allí y ellos llegaron a las 15 al punto de encuentro, pero al llegar a la frontera ucraniana, nos encontramos el problema: nadie hablaba inglés y no teníamos cobertura en el móvil para poder utilizar un traductor; las comunicaciones nos fallaban a nosotros y a ellos. Iba todo lentísimo y el control de personas, material y vehículos fue muy exhaustivo".

Finalmente, explica Ángel, consiguieron cruzar la frontera y entrar a Ucrania a las seis de la tarde. "Aquello fue desolador. En la frontera veías a grupos de 20 refugiados que iban entrando a Polonia y ya chocaba, pero allí eran miles de personas bajo carpas y techados construidos con cuatro chapas esperando a cruzar la frontera, colas kilométricas de coches y de autobuses llenos de gente".

Una vez dentro, fueron hacia el punto de encuentro, pero "no nos conocíamos nada, no entendíamos nada y sólo teníamos una matrícula y un nombre". Sin embargo, la casualidad quiso que se encontrasen y, relata, "encontramos al contacto en una gasolinera. Ellos llevaban cuatro horas esperando y ni una sola queja, sino una alegría de vernos increíble".

Una vez entregaron el material, preguntaron qué podían hacer para volver, porque "había colas kilométricas". Una patrulla les ofreció hacer un "corredor verde", eso sí, ellos solos. "Nos dijeron 'vais a poner los cuatro intermitentes y os vais a ir por la autopista, en contradirección, hasta que lleguéis a la frontera. Ya os podéis ir', pero no nos acompañaron".

Explica que, por la autopista de camino a Polonia, fueron "con los cuatro intermitentes, muy lentos y con los coches esquivándonos. Cuando ya llegamos a la frontera, tardamos otras tres horas en poder cruzarla. El trayecto desde la frontera hacia el punto de encuentro era de dos kilómetros y, entre la ida, la descarga del material, y la vuelta, tardamos siete horas".

La recogida de las personas refugiadas

Una vez entraron a Polonia de nuevo, dos de las cuatro furgonetas fueron a Cracovia y otras dos a Varsovia a recoger a personas refugiadas para traerlas a España. En el caso de Cracovia, la decisión fue pactada y organizada con una comunidad ucraniana de Lloret de Mar (Girona) y, en cuanto a los refugiados de Varsovia, su recogida fue gestionada junto a Frontex, cuenta Ángel.

Él fue a Varsovia y allí, relata, durmieron "en casa de un policía nacional de Frontex. Llegamos a las cuatro de la mañana y nos tenía preparada la cena. Se portó de lujo con nosotros. Nos dejó dormir allí y a las ocho de la mañana nos levantamos, desayunamos y a las 11 recogimos a los refugiados en Varsovia. Más adelante, nos encontramos con las otras dos furgonetas que venían de Cracovia, y empezamos el viaje de vuelta".

En el camino, explica, "no hablamos mucho con ellos porque no hablan inglés, pero íbamos con el traductor y les dijimos que cualquier cosa que necesitasen, nos avisasen. Hacíamos paradas cada dos horas para ir al baño y cambiar de conductor, porque la vuelta se hizo muy pesada. Sin embargo, íbamos con dos niños en el coche y no escuchamos ni un chillido, ni un lloro... una entereza brutal después de todo".

La llegada a España

Los nueve agentes y las 22 personas refugiadas llegaron a España el jueves por la noche. Sobre la documentación de las personas ucranianas, cuenta que "todos tenían el pasaporte y con Frontex se gestionó perfectamente. Lo que sí nos pidieron es que, si traíamos a alguien, tuvieran alojamiento de antemano, que no llegasen sin saber dónde quedarse". Y así ha sido: "cuando llegaron, las familias ya los estaban esperando para acogerlos".

"Bajamos a dos personas mayores que eran los padres de una de las familias de acogida"

Concretamente, 11 fueron hacia Lloret de Mar, ya que eran amigos y familiares de personas ucranianas que viven allí. "Bajamos a dos personas mayores que eran los padres de una de las familias de acogida", apunta Ángel. En cuanto a los otros 11, fueron hacia Torrelles de Llobregat (Barcelona), con familias "que se ofrecieron a alojar a estas personas en sus casas".

Seguirán ayudando

Ángel cuenta que la decisión de llevar a cabo esta caravana humanitaria fue propia de los compañeros y que, por ello, habían aceptado asumir el gasto, que ha sido de unos 1.500 euros por furgoneta. Sin embargo, "mucha gente, cuando se enteró de esto, se ofreció a ayudarnos en material y en lo económico y hemos tenido tal avalancha de ayuda que nos ha sobrado dinero".

"Ha habido una avalancha de solidaridad increíble"

Ahora, piensan qué hacer con él: si ir otra vez hacia allí con más material, ya que, asegura, "ahora tenemos la experiencia y los contactos y sería mucho más ágil", o si enviarlo a su contacto de Frontex para que compren allí el material y lo hagan llegar. "Aún no lo hemos decidido, pero algo haremos seguro".

En cuanto al primer material que han llevado hasta Ucrania, Ángel explica que "fueron todo donaciones de compañeros. Uno me dijo que su hermana tenía una empresa de pilas y linternas y que nos traería, otro que había contactado con el colegio de su hija y le iban a traer ropa de niño. Detrás hay una cantidad de gente que ha colaborado que no la puedo cuantificar. Ha habido una avalancha de solidaridad increíble".