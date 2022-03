Falles.- El Consorci Provincial de Bombers de València habilita un operatiu preventiu per a la cremà de 280 falles

El Consorci Provincial de Bombers de València ha preparat per a la 'nit de la cremà' de les Falles d'aquest 2022, que tindrà lloc aquest divendres a la nit com a punt i final a aquestes festes, un dispositiu preventiu per a vigilar aquest acte en 280 monuments de la província, segons ha informat aquest organisme en un comunicat.