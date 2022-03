Tres en uno por 16 euros: Nuk rebaja el set con vaso antiderrame, boquilla con asas y pajita que evoluciona con tu bebé

El tiempo pasa a la velocidad de un rayo cuando tenemos un hijo. La crianza es una etapa exigente tanto para los padres como para los bebés y, por eso, parece que el tiempo vuela. En la primera etapa de la vida los niños aprenden, a gran velocidad, las habilidades básicas para desenvolverse en el mundo. Los bebés nacen con el instinto básico de succionar y, desde los primeros segundos, son capaces de tomar leche del pecho de sus madres. Sin embargo, en unos meses ya beben en vaso y en este proceso no hay prenda que aguante sin manchas. La curiosidad infantil y su deseo de autonomía hacen que el contenido de los biberones y vasitos acabe en el suelo, en nuestra ropa o en la de nuestros hijos. Por eso, los vasos antivuelco y las trazas de transición son la solución perfecta para evitar accidentes.

Alrededor de los seis meses de edad, a veces antes, los niños ya son capaces de agarrar sin problemas el biberón y necesitan tetinas más grandes que se adapten a sus necesidades de alimentación. Es hora de aprender a beber sin ayuda, pero esto supone un reto exigente. Para llevarlo a cabo con éxito hay artículos que acompañan a la familia en este proceso. La marca alemana Nuk es una referencia en el mundo de la puericultura. Su amplio catálogo incluye biberones, tetinas, chupetes y muchos otros artículos para la alimentación infantil. En 20deCompras, hemos encontrado varios productos rebajados en Amazon, entre ellos la taza Nuk Evolution Cup, un vasito evolutivo tres en uno con tapas diferentes diseñadas para cada edad y que se adapta al crecimiento. Este producto es un ahorro porque une en un solo artículo tres vasitos que, por separado, suponen una mayor inversión. Pero, además, tiene un 20% de descuento en Amazon, con lo que ahorras por dos.

Un tres en uno que acompaña a nuestro hijo en su desarrollo. Amazon

Tres tazas en una

Las tazas Nuk Evolution Cups son vasos resistentes con capacidad para 230 mililitros de líquido y sin BPA. A estos vasos se acoplan tres tapas diferentes que se cambian a medida que crece el bebé.

Tres vasitos devolutivos de Nuk. Amazon

Desde los 6 meses. La tapa Trainer Cup, apta para bebés de seis meses en adelante, cuenta con una boquilla suave para las encías y asas para que los más pequeños la puedan sujetar fácilmente.

Desde los 8 meses. La Magic Cup es uno de los diseños más innovadores de Nuk tiene un borde de 360 grados para que los niños beban desde cualquier punto y un cierre hermético que se sella cuando el niño deja de beber.

A partir de 12 meses. La tapa Action Cup está diseñada para llevar en el bolso y tiene una pajita retráctil que se esconde al girarla para que no se ensucie.

Las tazas y los biberones de Nuk se desmontan fácilmente, son 100% herméticos y se lavan en el lavavajillas. Además, durante unos días, Amazon ha rebajado hasta un 36% un amplio escaparate de productos de la marca que incluye chupetes, tazas o biberones entre otros artículos

