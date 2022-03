Desarticulen una organització de narcos que traficava droga per Europa des d'Espanya i amb el capitost a Altea (Alacant)

En col·laboració amb la Policia de Polònia, Europol i EuroJust, la Guàrdia Civil ha arrestat el capitost de l'organització, que residia en una urbanització de luxe a Altea (Alacant) i sobre el qual hi havia 31 imputacions de delictes relacionats a Polònia, ha comunicat aquest divendres la Direcció general de la Guàrdia Civil, que assenyala que el líder és un important capo a Polònia i a Europa.

Per a amagar la droga, l'organització criminal emprava camions de gran tonatge amb dobles fons, a més d'utilitzar una nau en un polígon industrial en Coín (Màlaga), on solien acudir amb freqüència en vehicles pesats i amb fortes mesures de seguretat.

REGISTRES A MÀLAGA PROVÍNCIA

En diferents registres en Estepona, Marbella i Coín, els agents es van confiscar de 56,6 quilos d'haixix, 2.355 euros, quatre vehicles, pistoles táser, 'walkie talkies', material electrònic, documentació i roba d'equipament policial com a jupetins, samarretes, placa identificativa i mascaretes amb l'emblema de la Benemèrita, utilitzats per a simular que són policies en robar droga a altres organitzacions criminals, en el que es coneix com a "bolcades".

Les perquisicions van arrancar a la fi del 2020, en detectar la Guàrdia Civil i la Polish Central Bureau of Investigation de Polònia una organització desplegada en la província de Màlaga que formaven persones amb un ampli historial d'antecedents en narcotràfic.

Durant una de les vigilàncies sobre la nau, i de nit, els agents van veure l'arribada d'un camió, que va ser rebut per una de les persones investigades, i la descàrrega de la mercaderia. Quan el vehicle va eixir del lloc, i davant les sospites que poguera portar droga, li van donar l'alt en l'A-7, a la província de Màlaga.

En el registre del camió, de primeres els guàrdies civils es van trobar amb material ceràmic i estructures de marbre, però tot seguit, i gràcies a l'ajuda d'un gos detector de drogues, es va descobrir, ocults en la mercaderia, 117 quilos d'haixix i 65 de marihuana, procedint a la detenció del conductor, de nacionalitat sèrbia, que va explicar als agents que la càrrega anava destinada a Suècia.

ORDES POLONESOS DE DETENCIÓ

Les perquisicions van ajudar a localitzar tres membres mentre realitzaven un trasllat de droga en dos vehicles per la A-92 "mantenint una distància fixa un davant de l'altre", assenyala en un comunicat la Guàrdia Civil, que especifica que aquesta conducció es coneix com "Go Fast", "la funció de la qual és la de reconeixement del recorregut per a advertir el vehicle de càrrega, que circula darrere, de la possible presència policial durant el trajecte", afig la nota.

Un dels vehicles va ser interceptat pels agents, els qui en un doble fons van trobar tres paquets d'haixix amb un pes total de 30,6 quilos que el conductor, polonés, volia traslladar al seu país.

A Polònia han sigut detinguts set integrants, inclòs el tresorer de l'organització criminal, i la Fiscalia polonesa va sol·licitar Ordes Europeus d'Investigació i Detenció i Entrega (OEDE) perquè la Guàrdia Civil les duguera a terme a Espanya. Un dels membres amagava en la seua casa més de 300.000 euros en efectiu.

Com a balanç final, l'operació ha permès la confiscació de 204 quilos d'haixix i 65 de marihuana, a més de sis vehicles.