Falles.- Creu Roja atén a quatre persones en el castell de focs artificials disparat la passada nit en Alameda

L'entitat ha indicat que van ser assistits una dona per objectes estranys en un ull, una altra per una lipotímia i una dona més per ferida en l'acte.

Creu Roja ha apuntat que el dispositiu que va preparar per a aquest castell el componien nou vehicles i 38 efectius sanitaris. En concret, es va comptar amb dos ambulàncies SVA; quatre ambulàncies SVB; dos vehicles de transport, i un vehicle de coordinació.

Pel que fa als efectius sanitaris, l'organització humanitària ha precisat que van treballar dos metges, cinc infermers, 10 TES, 19 socorristes i dos coordinadors.