Primeros ganaderos que tiran leche por la huelga de transportistas y la patronal llama a la calma: "No es generalizado"

La industria láctea española fue de las primeras en dar la voz de alarma sobre lo que se avecinaba ante la huelga de transportistas en marcha desde el pasado lunes después de ser convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías.

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), la patronal del sector que integra a más de 60 empresas y representa al 95% de la producción nacional, anunció que las empresas del sector se veían obligados a suspender su actividad trasformadora como consecuencia de la interrupción en el suministro de los insumos (tapones, pegatinas, bricks...) necesarios para la elaboración de productos lácteos y la dificultad para el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución.

Ante la imposibilidad de almacenar y conservar un alimento altamente perecedero, algunos ganaderos españoles ya se están viendo obligados a tirar la leche. No obstante, desde Fenil precisan a 20minutos que esta situación "no es generalizada" y que en la gran mayoría de explotaciones "la recogida de leche se está llevando a cabo normalidad" por el momento "para no dejar tirados a los ganaderos en este momento".

La patronal del sector reconoce, sin embargo, que puede haber algunas zonas donde haya más dificultades para la recogida, como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y algunos puntos de Andalucía. "No se trata de un cierre patronal", quieren dejar claro desde Fenil, que confirman que las fábricas cada vez tienen menos espacios para poder almacenar los productos lácteos (leche, queso, yogures...) que elaboran.