Rafa rechaza reencontrarse con Carmen en 'Secret Story' para poder ver a su hermana: "Lo sabía"

La larga y tormentosa amistad de Rafa y Carmen en Secret Story se truncó hace unas semanas cuando la cordobesa fue expulsada disciplinariamente tras un enfrentamiento con Laila. Pero, para desgracia de los fans, esta marcha se dio justo en el momento en el que ambos parecían darse cuenta de que sentían más amistad el uno por el otro.

Afortunadamente, el pasado domingo Toñi Moreno anunció que podrían volver a verse, pues Carmen subiría a la casa para la gala. Sin embargo, este reencuentro terminó por no darse, pues el reality puso al conquense en una disyuntiva.

La noche del jueves fue la de las visitas de los familiares, por lo que la hermana de Rafa también acudió a Guadalix de la Sierra. Pero, aunque no fue igual para otros concursantes, él tuvo que elegir: ver a su hermana o a Carmen.

Sin dudarlo un momento, dio su respuesta: "Mi hermana 100%. Mi hermana va primero siempre". Tras esta elección, Carlos Sobera le volvió a dar a elegir entre ver a su hermana o ser inmune, a lo cual volvió a tener clara su decisión: "Veo a mi hermana".

Entonces, para encontrarse con ella, tuvo que pasar por el salón para acudir al Cubo, y en el sofá estaba sentada la propia Carmen, con la que le prohibieron hablar.

Rafa pasó por allí tranquilamente y, al cruzarse con ella, le hizo una peineta, lo cual hizo reír a ambos. Después, el reencuentro entre los hermanos tuvo lugar, lo cual provocó todo un chute de energía para el concursante.

Quien no se quedó igual de contenta fue Carmen, que inicialmente no se creía que hubiera subido para no hablar con él. "Nos vais a hacer un encuentro dentro de un rato", teorizó la andaluza.

"Yo sabía que iba a elegir a su hermana", opinó después y, también, dijo lo que le habría dicho su hubiese podido verle. "Quiero pedirle perdón si en algún momento le he condicionado o le he hecho sentirse mal. Quiero decirle que le quiero un montón, que le echo de menos, que nos vemos fuera y muchas cosas más".