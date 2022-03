Mantén la suciedad al margen de tu 'smartphone' con los espráis y toallitas mejor valorados de Amazon

Nuestro smartphone es una extensión de nosotros, nos acompaña las 24 horas del día allá dónde vamos y prácticamente no sabemos hacer nada sin él. Lo dejamos encima de las superficies allá dónde vamos, lo metemos y sacamos del bolso o la mochila, se nos cae al suelo… en general, está expuesto a mucha suciedad ambiental y, como no, a virus y bacterias. Por eso, una buena higiene de nuestro smartphone es clave. No olvides que las llamadas telefónicas se realizan con el móvil pegado al rostro.

Nadie duda de la importancia de lavarnos las manos habitualmente, por tanto, lo mismo debería pasar con nuestro teléfono, que, además, está constantemente en nuestras manos. Pero, ¿cómo desinfectarlo correctamente? Existen muchos productos para limpiar nuestro móvil (y no solo la pantalla), no obstante, uno de los más utilizados por su facilidad son las toallitas desinfectantes.

Y es que, las personas tocan sus móviles con los dedos cerca de 2.600 veces al día, según un estudio realizado por la plataforma Dscout. Por tanto, se debería limpiar con frecuencia diaria, al menos, la pantalla. Si la solución de las toallitas te ha gustado y eres de las personas que prefiere los packs grandes con los que ahorrar, en Amazon hay disponibles 120 toallitas individuales por 15 euros. El tamaño de estas toallitas una vez que las despliegas es de 15 centímetros por 12, por lo que son lo suficientemente grandes como para limpiar la pantalla de manera correcta. Entre sus componentes destacan los agentes antibacterianos, los desengrasantes y antisépticos, para cualquier tipo de suciedad. Lo mejor: este producto tiene el sello de Amazon Choice, que se otorga a los productos con mejor calidad-precio.

No obstante, para limpiar y desinfectar el móvil más en profundidad al llegar a casa, en 20deCompras te recomendamos un spray y un paño de microfibra para llegar a cada rincón de tu smartphone. Con más de 5.000 valoraciones este espray limpiador de Duronic está siendo una revolución en Amazon, porque no deja manchas y sirve para cualquier pantalla.

Para los más exigentes

Por último, la opción más pro y cómoda, pero no por ello más cara. Por solo 16 euros tienes disponible en el ecommerce una caja esterilizante con luz ultravioleta para tu móvil. Se trata de una caja esterilizadora que emplea los rayos ultravioletas y apenas cinco minutos de tiempo para dejar impoluto nuestro teléfono, pero, también joyas, auriculares y otros productos que deberíamos limpiar más a menudo.

