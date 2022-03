La carrera de Rocío Flores en Telecinco está siendo tan abundante como irregular. Y es que la joven influencer ha vivido recientemente un acuerdo intermitente con Ya son las ocho, pero finalmente ha fichado como colaboradora.

El diario La Razón adelantó que la hija de Rocío Carrasco había firmado con Unicorn Content -productora de este espacio y de El programa de Ana Rosa, donde también colabora- para acudir al formato de las tardes de Sonsoles Ónega.

Según aseguró FormulaTV, el inicio de este fichaje iba a ser a principios de marzo, pero, tras tres semanas, no se la vio por el plató porque no habían llegado a un acuerdo.

Pero finalmente, horas después de esta noticia, Ya son las ocho reculó y anunció que Rocío Flores había fichado finalmente por el programa, donde compartirá mesa con algunos de sus familiares y amigos, pero también personas con las que ha tenido enfrentamientos.

Su tía, Gloria Camila, su tía abuela, Rosa Benito, y su amigo, Jorge Pérez, son algunos de los colaboradores, pero también Alba Carrillo e Isabel Rábago, grandes amigas de Rocío Carrasco, y Marta Riesco, actual novia de su padre.

Es por ello que este fichaje ha llamado la atención entre sus compañeros. "No va a querer que yo esté", opinó Alexia Rivas, uno de los rostros que siempre ha apoyado a su madre. "Ella no ha vetado a nadie, no vas a tener problema", alegó Miguel Ángel Nicolás.

Pero este nuevo proyecto no impedirá que continúe en El programa de Ana Rosa. "Me parece muy bien. Yo a Rocío la amo con locura y está bien que también esté en este espacio", comentó Gloria Camila. "Somos un grupo que se lleva bastante bien, es bastante alegre y no vamos ahí al machaque de nadie".