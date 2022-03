Cinco preguntas que deberías saber contestar si te dedicas a la privacidad 'online'

El éxito de una empresa se consigue, en gran parte, gracias a los profesionales que trabajan en ella. Por tanto, el que las estrategias de privacidad lleguen a buen puerto también depende de las personas que trabajen para lograrlo. Así que, a la hora de escoger al equipo para llevar a cabo estas tareas, es importante conocer qué piensas los candidatos sobre ética y seguridad de datos.

De hecho, de las respuestas que surjan a estas preguntas dependerá que un candidato sea elegido o no. Para ayudar a las empresas a dar con los mejores profesionales en privacidad, el equipo de Think with Google han hablado con varios expertos del sector para saber qué cuestiones deberían hacerse en una entrevista de trabajo. Si quieres descubrirlas, sigue leyendo este artículo y descubre las mejores cuestiones para crear una cultura donde la privacidad es lo más importante.

