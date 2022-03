Roberto Leal advierte a Karina en 'Pasapalabra' por saltarse las reglas de 'La Pista Musical': "Esto no es 'La Voz'"

La Pista Musical y Karina siguen dando grandes momentos a Pasapalabra, como el que sucedió este jueves en el que la cantante intentó resolver la prueba, pero no la suya, sino la de Orestes y Jaime.

“Año de la canción, 1954”, les dijo Roberto Leal a los concursantes, pero Karina exclamó tras escucharle: "Esa me la podías haber puesto a mí...". El presentador añadió: “Por cinco segundos... ¡Música!”.

Jaime fue le más rápido en apretar el pulsador, pero no estaba seguro de su respuesta: "¿Es Dos gardenias? Por rellenar...". Leal le pidió que cantara un poco, pero la respuesta no fue correcta.

El rebote le cayó a Orestes: "Voy a ir con otra de Antonio Machín, ya que has abierto ese melón: Angelitos negros". El presentador le dijo que no, pero el burgalés intentó cantarla un poco para convencerle.

Jaime y Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"También podría ser Toda una vida", intervino Karina para sorpresa de todos. "¡No puedes decir ninguna, no vayas a acertarla!", afirmó Leal al escucharla. La cantante se justificó diciendo que estaban jugando: "Entonces no me traigáis".

El presentador comentó: "Vamos con la siguiente pista, por cuatro segundos, un verso de la canción: Hallarás mil aventuras sin amor". Orestes fue el más rápido y tarareó el verso.

"Eso está desafinado", señaló Karina, provocando las risas en el plató del concurso de Antena 3. "Esto no es La Voz", le advirtió Leal antes de que ninguno de los participantes acertara la canción.

"Por 3 segundos, Karina ¡chitón! Música", afirmó el conductor del programa antes de que comenzaran a sonar un poco del tema que debían adivinar. El onubense le dio primero al pulsador: "Son Los Panchos, pero no la ubico".

Karina, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Por dos segundos, el título dicho con otras palabras: Lo pongo en entredicho, pero el original son dos", les dijo Leal. Jaime fue el más veloz y contestó: "Lo dudo, pero no sé cuál es".

Tras contestar el concursante, ahora sí, el presentador le preguntó a la invitada: "Karina, ¿tú la sabes?". Tras cantar un poco, Leal confirmó que el onubense había acertado, llevándose dos segundos más de tiempo para enfrentarse a El Rosco.