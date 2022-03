Puri y Jesús se reencuentran en 'First dates' tras el fracaso de su primera cita

La cita que tuvieron Puri y Jesús en First dates en diciembre del año pasado no acabó muy bien, sobre todo porque ella se enfadó porque el burgalés solo le hacía caso a Carlos Sobera, y ambos decidieron no volver a quedar.

Pero el destino quiso que se volvieran a ver este jueves en el programa de Cuatro, para sorpresa de ambos al encontrarse en el restaurante más famoso de la televisión.

"No me lo puedo creer, tienes la misma camisa y todo", afirmó la bilbaína al verle entrar en el local, y añadió: "Está cachonda la cosa...". Jesús admitió que le habían trastocado todos los planes para la velada.

Puri exclamó: "¡Hoy hasta te veo más guapo y todo!", pero el burgalés continuó desencantado al verse otra vez con ella en First dates: "¿Qué he hecho yo para merecerme esto? A buen puerto no llegamos...".

Lidia Torrent quiso saber que sentían al encontrarse: "Me ha sorprendido porque me pareció que la cita que tuvimos no fue por buen camino, pero ya veremos como va la cosa", contestó Jesús, que añadió: "Si lo sé, no vengo".

Puri, en 'First dates'. MEDIASET

La camarera les tranquilizó diciéndoles que no eran la cita uno del otro: "Cada uno vais a cenar con otra persona". Mientras que Puri conoció a Koko, Jesús hizo lo propio con Lupe.

La bilbaína y Koko sí que quisieron tener una segunda cita: "Es más de lo que parece", admitió Puri. Jesús y Lupe, por su parte, también desearon volver a quedar. Al final, los cuatro encontraron el amor en la segunda oportunidad que les dio el programa de Cuatro este jueves.