Cristina Porta habla de su ruptura con Luca Onestini: "No puedo quererle mas, pero tampoco me puedo querer ya menos a mí"

Secret Story emitió su gala principal de la semana este jueves 17 de marzo. La entrega fue presentada por Carlos Sobera, quien quiso saber cómo se encontraba Cristina Porta tras su ruptura con Luca Onestini. Mientras que este había hecho un comunicado de lo más polémico, aún no se conocía la versión de ella, que se había limitado a escribir en un tweet:

"Tengo varias opciones y elijo levantarme de la cama y trabajar. Nos vemos esta noche. Gracias por el cariño", dijo la periodista, anunciando su participación en el programa.

En esa línea y en conversación con Sobera, dejó claro que, pese a no estar bien, había decidido trabajar, y se mostró dispuesta a aclarar parte de lo ocurrido, pues la historia de amor había empezado en la casa de Guadalix de la Sierra. Después, reveló algunos datos al respecto.

"No hubo despedida. Hemos acabado, pero se podría haber acabado bien. Estoy dolida, no he querido poner nada en redes porque me parece súper infantil, y más hablando de alguien a quien quiero", comenzó. Después, se rompió antes de continuar al recordar algo que dijo ella misma en el reality en el que conoció al italiano.

"En la casa, yo le dije que no le haría daño, aunque él a mí sí que me lo hiciera, y no se lo voy a hacer. No le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer ya menos a mí. Ojalá encuentre la felicidad que yo no he podiido darle. Pido respeto por él, pero él es el primero que me tiene que respetar a m", dijo, visiblemente dolida, antes de que el presentador le diera un beso a modo de consuelo.

Por su parte, Miguel Frigenti, también presente como colaborador, dijo que con el tiempo agradecería haberse librado de una persona así, aunque ahora Porta estuviera sufriendo. "Si mi presencia molesta, prefiero quitarla. Estoy en el hotel desde ayer, NO POR MI DECISIÓN. Que quede claro. Tengo que aguantar que no se me conteste siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme que no vuelva a casa, cuando era lo que yo más quería", comenzó el polémico comunicado del italiano, publicado el martes.

"No tiene tiempo para contestarme, pero para escribir un tweet diciendo que se siente sola sí tiene tiempo. Fue ella la que me dijo que no volviera a casa antes de las cinco por evitar verme. Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras. Ayer hablamos y decidimos que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado", concluyó Onestini.