El chef José Andrés pide una "mejor respuesta" de Europa ante la guerra: "Nos hemos quedado un poco cortos"

En la actualidad, World Central Kitchen se encuentra repartida por 67 ciudades y cinco países: Ucrania, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, Moldava y Hungría, aunque el chef ha destacado "la labor de muchos cocineros que se han unido a la misión" de ofrecer más de 160.000 comidas diarias a los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania .

El chef ha lanzado un "mensaje" a España y a los "líderes en el mundo: "No es posible que una persona pueda poner en jaque mate a mil millones de personas en el siglo XXI". Desde su ONG "se apuesta por mesas más largas, no muros mas altos", ha añadido.

En la misma línea, José Andrés, ha apelado a la solidaridad europea la cual se debe plasmar en "mejores ayudas" al pueblo ucraniano, porque piensa que "se ha dejado abandonada a Ucrania" y si los países del viejo continente no actúan "el próximo será otro país europeo y a lo mejor algún día puede ser España".

Así, ha reprochado que "tenemos líderes que no paran de sacar lo malo de nosotros mismos" y que "la culpa no es solo de Putin, es de todos, de permitir que líderes, una persona acaben marcando los destinos" de Ucrania y de Europa. Tiene "la sensación" de que 2todos apoyamos pero no hacemos nada", y ha advertido: "Dejamos que los pocos marquen el futuro de los muchos y cuando los pocos quieren un futuro negro de destrucción, hacemos bastante poco".

Por ello, ha abogado por "apostar por mesas más larga, no muros mas altos. Asimismo, se ha acordado de las Fallas, que en estos días se celebran en València. "Esas mismas explosiones que aquí para un niño están siendo celebración, que es por lo que tenemos que luchar todos, allí para ese niño es muerte y no ver nunca más a sus padres, y te das cuenta lo dura que es la vida y lo fina que es la línea entre el bien y el mal", ha zanjado.