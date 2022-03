Falles.- La devoció guanya a la pluja: milers de fallers comencen a desfilar en l'Ofrena a la Mare de Déu

Aquest mateix matí, la Junta Central Fallera (JCF) ha debatut si seguir o no endavant amb l'acte -després d'haver-se suspès la mascletà i la recollida de premis pel vent i la pluja- i, finalment, ha donat llum verda a l'homenatge a la 'Geperudeta' tenint en compte que les previsions meteorològiques apuntaven que les precipitacions amainarien cap a la vesprada.

D'aquesta manera, la desfilada ha arrancat amb pluja feble, menys públic de l'habitual i un ritme ràpid. El que no ha faltat, com sempre, és la devoció i emoció dels fallers en arribar a la Plaça de la Verge, veure la imponent figura i depositar les flors que compondran el seu mantell.

El disseny d'enguany preveu les comissions falleres accedisquen a la plaça de la Verge per a depositar els seus rams davant la Geperudeta pels carrers de la Pau, Lluís Vives, Avellanes i Palau (via 1) i pels carrers Guillem de Castro, Quart i Cavallers (via 2).

Està previst que més de 93.000 persones desfilen entre aquest dijous i divendres davant la patrona dels valencians. Els participants en aquest acte són els integrants de les comissions falleres que pertanyen a la Junta Central Fallera (JCF) de València -amb un cens de 93.464 persones i entre les quals s'inclouen les falles d'aquesta ciutat i de poblacions pròximes com Burjassot, Mislata, Xirivella i Quart de Poblet-, de cases regionals i d'altres festes de la Comunitat Valenciana.