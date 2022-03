Las palabras de Gloria Camila cargando contra su expareja Kiko Jiménez y acusándole de haberle provocado una anorexia nerviosa siguen trayendo cola. Kiko ya se defendió en Sálvame, tildando de "mentira" las declaraciones de Gloria Camila. Y ahora ha sido Carmina, la madre de Kiko, la que ha acudido a Sálvame para defender a su hijo.

"Es totalmente mentira lo que dice. No digo que no lo pasara mal, porque cuando te deja tu novio... Pero es muy grave lo que está diciendo. Tendrá que demostrarlo" ha comenzado diciendo Carmina. "Mi hijo lo está pasando mal. Él siempre trató muy bien a Gloria Camila, y en el programa de Bertín Osborne está la prueba".

"No digo que ella no haya tenido ese problema" ha dicho Carmina, en referencia a los problemas con el peso de Gloria Camila. "Pero ella fue a Supervivientes solo a adelgazar". Y, tras eso, ha comenzado a cargar contra el resto de la familia. "Rosa Benito era la que insultaba a Ortega Cano, que le llamaba Hortensia. Y también Antonio David. Pero no mi hijo".

Y algo que ha querido dejar claro es que su hijo no fue el malo de la película en la relación. "Mi hijo también lo pasó mal con ella. Gloria Camila tenía unos celos enfermizos. Es ella y Rocío Flores. Ellas son las ideólogas de todo. Ahora mi hijo es el malo, ¿no?".