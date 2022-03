La batalla creada entre Jorge Javier Vázquez y Gema López acaba de sumar una guerrera más: María Patiño. La popular colaboradora de Sálvame trató de mediar en el conflicto entre el presentador y la periodista acabó saliendo escaldada, ya que en un momento de la discusión, Gema López le afeó su actitud a María Patiño. "No quieres ser siempre la protagonista".

Ante el mal ambiente creado, Jorge Javier Vázquez propuso hacer una cena a tres para limar asperezas. Pero María Patiño ya ha confirmado que no va a ir. "Yo no voy a estar en esa cena. Tengo que decir que me alegro muchísimo en el que se desarrolló la conversación entre Gema y Jorge. Creo que fueron muy honestos. Son dos personas a las que quiero especialmente. Me han ayudado y me ayudan mucho".

"Pero en la vida yo soy muy radical, y no es una de mis virtudes. Basta que me digan una vez que tomo un protagonismo que no me concierne, para que no me lo vuelvan a repetir. Entonces, yo creo que ellos dos van a quedar. Pero yo lo único que hice fue plantear un problema" ha explicado María Patiño.

"Hay una frase de Gema que me dolió mucho. Y como soy muy radical, no sé ser tibia, así que no iré a la cena". Así María Patiño zanja la polémica entre los compañeros de Sálvame. Solo nos queda por ver si Gema López acaba disculpándose con ella y así solucionan esta pequeña rencilla que ha acabado haciéndose demasiado grande.