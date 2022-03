Leticia Castro (Buenos Aires, 1977) se mudó a Madrid en noviembre de 2005, sin el apoyo de nadie y completamente sola. Siguiendo una intuición, decidió cambiar el rumbo que estaba llevando su vida y venir a España, donde se ha dedicado a su pasión, la escritura, que ahora ve los frutos de todos estos años de trabajo con la publicación de la novela Lamer las heridas (HarperCollins, 2022), su primera obra de ficción en la que refleja la realidad de adoptar a un animal y todo lo que ello conlleva y que además es una obra solidaria, ya que parte de las ventas del libro irán destinadas a la protectora de animales ANAA.

¿Cómo surge la idea de escribir Lamer las heridas?

Surge porque toda la parte del perro es real. Me fui al sur de España y me encontré a un perro abandonado que estaba mal y, a raíz de adoptarle me pasaron un montón de cosas. La mayor parte de su historia es verídica, por eso, se me ocurrió entonces la idea de contarlo en una novela y hacer un poco más visible la situación que hay con los perros abandonados. A su vez me surgió el personaje de Camila, con la que quise ver cómo se afronta un duelo (sin hacer spoilers) como el que vive ella.

Tofi, el perro que ha inspirado a Leticia, en La Casa del Libro junto la novela que él mismo protagoniza 'Lamer las heridas'. CEDIDA

Cuando se escribe una novela es muy fácil plasmar aspectos de uno mismo en ella... ¿Cuánto de real hay en la historia de Camila y Tofi?

Por parte del perro, prácticamente todo excepto la parte de su antigua familia, de la cual no sé absolutamente nada, en el libro esa parte es ficción. Yo me encontré a Tofi cuando tenía entre uno y dos años y todo lo que le pasa en el libro, las enfermedades, la ansiedad por separación (que no la menciono como tal pero la muestro un poco), todo eso nos pasó.

"Los días que estoy muy triste mis animales me levantan el ánimo, mejoran tu calidad de vida"

En cuanto a la parte de Camila, sí que es verdad que me vine a España desde Buenos Aires, sin la aprobación de mi familia y a pesar de tener todo lo bueno material que podía tener. Fue al final una intuición, me escuché a mí misma para ver si realmente lo que estaba haciendo era lo que quería y, llegado un momento, sentí que me tenía que ir de Quilmes (Buenos Aires), mi ciudad natal.

En la novela se ve reflejado el tema del abandono, ¿cúal es su opinión sobre este tema?

Estoy totalmente en contra del abandono. Hay mil opciones antes de abandonar a un animal, siempre hay una forma de ayudar. Lo que quiero mostrar en el libro sobre el abandono es que incluso en las peores situaciones siempre hay un camino, aunque estés destrozado y no puedas cuidar ni de ti mismo y pienses que menos serías capaz de cuidar a un animal, al final, siempre se puede. Hay que ser responsable, no puedes abandonarlo.

Las historia de Tofi y Camila van ligadas: ambos han tenido un pasado difícil y están "curándose/lamiéndose las heridas", entiendo que de ahí el título de su novela. Ambos necesitan se necesitan mutuamente, ¿cree que tener una mascota facilita el sobrellevar los problemas personales? ¿Por qué?

Sí, sí ayuda, lo vivo cada día. Esa alegría que te transmiten los animales, esa manera de ser... Cada vez que estoy mal, se me acercan y enseguida me siento mejor. Que muevan el rabo, ver lo contentos que están con tan poco como una caricia... Ayuda muchísimo. Sobre todo los días que estoy muy triste, mis animales me levantan el ánimo. Al final, yo creo que mejoran tu calidad de vida, te transmiten la energía que tienen y es que ellos siempre están contentos. Son tan incondicionales que yo los considero seres mágicos. A mí me han cambiado la vida.

Durante la novela, a Tofi le va ocurriendo de todo... ¿Ha sido la experiencia propia la investigación que ha utilizado para escribir la novela en cuanto a los síntomas y las patologías que el animal sufre?

Siempre he tenido una manera de ser muy curiosa, lo pregunto todo. Como todo lo que cuento en el libro me pasó de verdad, a cada especialista yo le he preguntado miles de cuestiones, aunque por entonces no tenía la idea de escribir la novela, pero como soy así, pues yo preguntaba y después leía mucho sobre ello.

Para terminar, ahora que Lamer las heridas está a la venta, ¿está trabajando en otra novela o tiene intención de escribir algo nuevo?

Llevo escribiendo catorce años, por lo que tengo unas cuantas novelas terminadas, aunque esta es la primera que publico. Hay dos de ellas que sí me gustaría publicar, aunque ahora estoy muy centrada en escribir relatos, ya veremos.