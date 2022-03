Alacant commemorarà el 80 aniversari de la mort de Miguel Hernández amb un recital en homenatge al poeta

Així, sota el lema 'Refugia't en la memòria d'Alacant', el consistori organitza un ampli calendari d'activitats presencials entre el 23 i el 28 de març per a recordar el Dia de la Memòria, segons ha informat en un comunicat.

El calendari d'esdeveniments i activitats començarà dimecres que ve dia 23 i entre les principals destaca també l'obra de teatre 'El último puerto' de Vicente de Ramón, l'exposició de fotografies 'Refugiate en las imágenes: la memoria visual de Alicante', la maqueta en miniatura sobre la Guerra Civil i la nova pàgina web amb representacions 360º dels refugis antiaeris.

A més, s'han programat durant els caps de setmana i fins a agost visites guiades gratuïtes als quatre refugis antiaeris rehabilitats de la ciutat. Sobre este tema, el regidor de Cultura, Antonio Manresa ha volgut ressaltar "la diversitat de proposta per a tots els públics", i "la importància que any rere any té aquesta commemoració".

També ha ressaltat l'exemple que, en les dos edicions anteriors, es va dur a terme per a aquests actes la rehabilitació i obertura al públic dels refugis de Tordera, Marvá, Tabacalera i Palmeretes.

Sobre l'homenatge a Miguel Hernández, actuaran en aquest record el compositor i pianista Manuel Ramos i la cantant Oriana Quintero, que recitarà versos del pastor-poeta i interpretarà cançons compostes per Ramos que inclouen íntegrament poemes de l'escriptor. L'espectacle podrà explicar, després de dos anys de restriccions, amb la presència de la corporació municipal.

Manresa ha ressaltat la figura de Miguel Hernández i ha assenyalat que "és un poeta internacional, volgut per tots". "Enguany no hi haurà discursos perquè ens centrarem en un homenatge en el qual escoltarem els seus poemes declamats i cantats. Crec que és una manera de recordar al poeta i la seua obra", ha agregat.

Mentre que el 23 de març a les 20.30 hores tindrà lloc en el refugi antiaeri de Las Cigarreras, una jornada amb activitats sota el lema "El rayo que no cesa". En la cita es podrà gaudir de música amb les actuacions de Nana Moon i Rolo Diorio, de l'estrena dels curtmetratges "El rayo que no cesa" i "3 heridas", d'un recital de poesia i de l'exposició fotogràfica "Vientos del pueblo" a càrrec del Chico del 13.