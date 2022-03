Falles.- Pirotècnia Valenciana prepara una Nit del Foc "sense un segon d'aturada" i esperen esquivar la pluja

I és que la pluja que està obligant a cancel·lar mascletaes i altres esdeveniments aquestes Falles també amenaça la Nit del Foc. No obstant açò, el pirotècnic José Manuel Crespo explica: "Una vegada s'ha muntat, el tret ix sí o sí, la qual cosa esperem és poder muntar".

Per a aquest muntatge, la pirotècnia ha preparat unes plataformes a 10 metres d'altura per a generar dos nivells en els trets. Així, hi haurà set posicions de tret elevats i altres cinc en terra, per a completar un tret "molt colorit i amb un final atronador".

La pirotècnia afronta la seua segona Nit del Foc en solitari i per a ella planteja un castell de 20 minuts, completament digitalitzat amb 4.000 ordres de tret i un total de 1.500 quilos de pólvora.