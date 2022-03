Ucraïna.- Intenten emportar-se a dos refugiades ucraïneses a València simulant ser personal de Creu Roja per telèfon

Les refugiades van arribar a València a última hora de la vesprada del dimecres, en un tren procedent de Barcelona. Quan van veure el dispositiu habilitat per Creu Roja per a atendre l'arribada de desplaçats ucraïnesos, van manifestar que una persona que deia ser de l'organització les havia contactat telefònicament i els havia dit que les arreplegaria en l'estació per a traslladar-les a algun tipus de recurs, han explicat a Europa Press fonts de l'entitat, que va donar avís immediatament a la Policia.

És la primera vegada que Creu Roja té constància d'uns fets similars a la Comunitat Valenciana. Contactar per telèfon és un procediment "absolutament erroni" en el cas d'aquesta ONG, que subratlla: "Nosaltres no cridem mai a ningú ni arrepleguem a ningú".

La manera d'actuar de Creu Roja és situant dispositius de recepció en estacions i aeroports, acompanyats sempre per les autoritats, en aquest cas la Policia Local de València. En aquests punts de recepció, el personal ofereix atenció bàsica, primers auxilis, articles de primera necessitat com a aigua o aliments i suport psicosocial, entre uns altres.

Qualsevol altra manera de procedir, com a telefonades i ofertes de recollida personal, ha d'alçar les sospites. "Volem traslladar que nosaltres no realitzem aquest tipus de telefonades, demanem prudència a totes les persones que vengen a la Comunitat Valenciana o a qualsevol altra comunitat, és important que vagen amb compte i coneguen els procediments de Creu Roja, que actua in situ i cara a cara".

En cas de dubtes, demanen que es contacte amb la seu de Creu Roja local o amb les persones que es troben en el dispositiu presencial de l'ONG, han remarcat les mateixes fonts, que demanen que açò no supose perdre la confiança en la tasca contrastada d'aquest col·lectiu.