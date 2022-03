Renfe programa 8 trens especials des de València a Sevilla per a la final de la Copa del Rei

L'oferta especial de 2.500 places permetrà als afeccionats valencianistes realitzar el viatge d'anada i tornada a Sevilla el mateix dia gràcies als 8 trens especials que es posaran a la venda a través de les agències majoristes i de les agències que gestionen els desplaçaments del València C.F i la Federació Espanyola de Futbol.

Aquests servicis especials eixiran de València durant el matí del pròxim dissabte 23 d'abril. El retorn s'ha programat per a arribar a València en la matinada del diumenge. D'aquesta manera, els seguidors podran desplaçar-se d'una manera ràpida i còmoda a veure al seu equip sense necessitat de pernoctar a Sevilla, detalla la companyia en un comunicat.

Renfe reforçarà el personal en les estacions d'origen i destinació per a facilitar la informació als viatgers i agilitzar l'accés als trens. A més, es treballarà en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat per a assegurar en la mesura del possible la major agilitat i seguretat en el flux de viatgers.

Per la seua banda, el conseller de Política Territorial, Obra Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha celebrat, en un missatge en xarxes socials, que "Renfe ha atès la petició de la Generalitati l'afició del València disposarà d'un servici especial de 8 trens entre València i Sevilla per a assistir a la final de la Copa del Rei". "A per la novena amb tren", ha animat.