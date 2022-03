Ucraïna.- Busquen traductors voluntaris per a ajudar als desplaçats de la guerra d'Ucraïna a la Comunitat

La guerra a Ucraïna ha posat de manifest "la necessitat de comptar amb personal voluntari" que puga atendre i col·laborar en les tasques de gestió administrativa, social i sanitària de les milers de persones desplaçades d'aquest país que arriben a la Comunitat Valenciana.

Com a resultat de l'última reunió mantinguda entre el Cònsol Honorari d'Ucraïna a la Comunitat, Pablo Gil i el president Autonòmic de Creu Roja, Rafael Gandía, s'ha arribat a l'acord per a convocar la 'Jornada Voluntariat per a Traducció' organitzada per la UPV, Creu Roja i el Consolat Honorari per a dimarts que ve dia 22 de març, ha informat el Consolat en un comunicat.

Aquesta jornada, d'accés lliure, va dirigida a totes aquelles persones amb capacitat d'exercir tasques de traducció(espanyol/ucraïnés/rus), que estiguen disposades a dedicar una part del seu temps a col·laborar en la tasca que ara s'ha iniciat amb totes aquelles persones procedents d'Ucraïna.

Els desplaçats que fugen de la guerra que arriben a la Comunitat Valenciana han d'iniciar processos de regularització que els permeta accedir a servicis bàsics com la sanitat o l'educació dels xiquets, donant a més resposta a la necessitat de facilitar el registre consular.

La sessió informativa, impartida per Creu Roja, tindrà lloc en el Paranimf Rectorat, edifici 3ª, el 22 de març a les 18h. El Consolat Honorari d'Ucraïna a la Comunitat ha agraït "l'esforç que tant Creu Roja com la UPV estan realitzant per a donar resposta eficaç a aquesta situació".