Tras la docuserie de su madre, Rocío Flores ha estado ganando más y más notoriedad y presencia televisiva, lo cual comenzó como defensora de Olga Moreno en Supervivientes. Pero, además de ser colaboradora de El programa de Ana Rosa e influencer, estaba a punto de sumar un proyecto profesional más a su lista, proyecto que finalmente se ha caído.

Tal y como aseguró La Razón, la hija de Rocío Carrasco había firmado un nuevo contrato con Unicorn Content, productora de Ana Rosa también responsable de los formatos de Sonsoles Ónega.

Al parecer, la joven fichó como colaboradora de Ya son las ocho, programa en el que actualmente trabajan su tía, Gloria Camila, su tía abuela, Rosa Benito, y su amigo, Jorge Pérez. Sin embargo, finalmente no se cruzará con ninguna de ellos, pues su contrato se ha cancelado.

Tal y como informa FormulaTV, tras semanas de negociaciones, Rocío Flores no ha llegado a un acuerdo con la productora. De hecho, iba a comenzar como colaboradora a principios de marzo, pero no ha sido posible.

Se desconocen los motivos, pero lo cierto es que ahora no solo no coincidirá con sus familiares y amigos en plató, sino tampoco con otros rostros con los que no tiene tan buena relación como Alba Carrillo e Isabel Rábago, grandes amigas de Rocío Carrasco, y Marta Riesco, actual novia de su padre.