Calero assegura que "es reforçaran els dispositius per a garantir el dret al treball de transportistes autònoms"

Calero ha criticat aquest dijous els "incidents provocats per alguns grups no respectuosos" amb la llibertat de moviment i el dret al treball dels autònoms.

"Respectem, com no pot ser d'una altra manera, la llibertat de manifestació pacífica, però no tolerarem en cap moment actes de més violència i vandalisme", ha advertit.

"Estem davant un grup de persones violentes d'una associació minoritària de transportistes que estan coartant la llibertat de moviment i el dret al treball dels autònoms", retret la representant de l'administració central, que ha recalcat que "es garantirà el lliure trànsit de camioners autònoms que vullguen exercir el seu dret al treball".