Al menos 21 muertos y 25 heridos por un ataque ruso en la región de Járkov

Унаслідок обстрілу росіянами Мерефи під Харковом загинула 21 людина, ще 25 поранені (10 — у тяжкому стані). Зруйнована школа, будинок культури та житлові будинки.



As a result of russian shelling of Merefa near Kharkiv, 21 people killed and 25 wounded (10 in critical condition) pic.twitter.com/fD4VNF1iHO