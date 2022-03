Les pluges deixen més de 100 l/m2 en municipis de l'interior i del nord de la província

Així mateix, destaca que en àmplies zones de les comarques del nord ja se superen els 100 l/m2 durant aquest dijous, al que caldrà sumar-li el que caiga en les pròximes jornades. Per la seua banda, a Xixona i Famorca han caigut al voltant de 100 l/m2 en 24 hores.

Climatologia de la UA assenyala, a més, que les pluges estan sent "molt generoses" també a l'Alcoià i en l'Alt Vinalopó, on ja hi ha registres de més de 150 l/m2 des d'ahir a la nit, com és el cas de Confrides. Així, ha especificat que les precipitacions estan sent "generalitzades" en les comarques i a més estan caent "sense excessiva intensitat".

Respecte al vent, el servici d'Emergències de la Comunitat Valenciana (112) ha publicat que s'han registrat ratxes de fins el 101 km/h a Alcoi, 97 a Altea i 89 i 85 a Xàbia i Tàrbena, respectivament.